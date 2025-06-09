Две россиянки сыграли за «Миннесоту» в матче женской НБА

«Миннесота Линкс» обыграла «Даллас Уингз» в матче женской Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 81:65 (24:14; 22:25; 11:17; 24:9). В составе победившей команды на площадку вышли две россиянки. Анастасия Олаири Косу сыграла 59 секунд. Мария Клюндикова за три минуты набрала одно очко.
Выступающей на позиции тяжелого форварда Анастасии Косу 20 лет. В 2025 году она была выбрана под 15-м номером на драфте и стала первой россиянкой, попавшей в WNBA за последние семь лет. Центровая Мария Клюндикова вернулась в WNBA спустя пять лет. Ранее она выступала за «Лос-Анджелес Спаркс». Анастасия и Мария становилась чемпионками России в составе УГМК.
«Миннесота» одержала девять побед в девяти матчах и занимает первое место в Западной конференции. «Линкс» — один из сильнейших клубов лиги. Команда играла в финале прошлого сезона, где уступила «Нью-Йорк Либерти». «Миннесота» четыре раза завоевывала главный трофей WNBA.
В «Миннесоте» ранее играла титулованная россиянка Светлана Абросимова, чемпионка WNBA 2010 года.