Две россиянки сыграли за «Миннесоту» в матче женской НБА

Выступающей на позиции тяжелого форварда Анастасии Косу 20 лет. В 2025 году она была выбрана под 15-м номером на драфте и стала первой россиянкой, попавшей в WNBA за последние семь лет. Центровая Мария Клюндикова вернулась в WNBA спустя пять лет. Ранее она выступала за «Лос-Анджелес Спаркс». Анастасия и Мария становилась чемпионками России в составе УГМК.