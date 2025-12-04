Баскетболист из США отказался возвращаться в российский клуб

«Баскетбольный клуб “Автодор” информирует о том, что игрок Терренс Эдвардс не вернулся в расположение клуба после краткосрочной поездки в США и уведомил о своем нежелании возвращаться в Россию. Клуб предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Эдвардсом», — говорится в заявлении саратовского клуба.