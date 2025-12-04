Баскетболист из США отказался возвращаться в российский клуб

«Баскетбольный клуб “Автодор” информирует о том, что игрок Терренс Эдвардс не вернулся в расположение клуба после краткосрочной поездки в США и уведомил о своем нежелании возвращаться в Россию. Клуб предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Эдвардсом», — говорится в заявлении саратовского клуба.
До переезда в Россию Эдвардс выступал в Национальной студенческой ассоциации спорта (NCAA) в США. «Автодор» был первым профессиональным клубом Эдвардса, о его переходе саратовцы объявили 27 августа. Контракт был рассчитан до конца сезона. В 13 матчах сезона он набирал в среднем 16,3 очка.
Летом Эдвардс сыграл один матч за «Милуоки Бакс» в Летней лиге НБА.
«Автодор» выиграл два матча из 13 в текущем сезоне Единой лиги ВТБ и занимает предпоследнее, десятое место в таблице.