Баскетболист из США отказался возвращаться в российский клуб

Американский защитник Терренс Эдвардс уведомил саратовский «Автодор», что не вернется в Россию. Об этом сообщает пресс-служба команды Единой лиги ВТБ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Баскетбольный клуб “Автодор” информирует о том, что игрок Терренс Эдвардс не вернулся в расположение клуба после краткосрочной поездки в США и уведомил о своем нежелании возвращаться в Россию. Клуб предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Эдвардсом», — говорится в заявлении саратовского клуба.

До переезда в Россию Эдвардс выступал в Национальной студенческой ассоциации спорта (NCAA) в США. «Автодор» был первым профессиональным клубом Эдвардса, о его переходе саратовцы объявили 27 августа. Контракт был рассчитан до конца сезона. В 13 матчах сезона он набирал в среднем 16,3 очка.

Летом Эдвардс сыграл один матч за «Милуоки Бакс» в Летней лиге НБА.

«Автодор» выиграл два матча из 13 в текущем сезоне Единой лиги ВТБ и занимает предпоследнее, десятое место в таблице.