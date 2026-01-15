День в истории: 15 января 1892 года опубликованы первые официальные правила баскетбола

В результате Нейсмит придумал следующую концепцию: забросить мяч в корзину, зафиксированную над паркетом. Для этого он использовал две корзины из-под фруктов, закрепленные на высоте 10 футов (3,05 м), и обычный футбольный мяч. Изначально корзины не имели отверстий, поэтому после каждого попадания мяч приходилось доставать вручную с помощью палки. Нейсмит разделил своих студентов на две команды по девять человек и провел первый официальный баскетбольный матч.