День в истории: 15 января 1892 года опубликованы первые официальные правила баскетбола

Баскетбол появился на свет в декабре 1891 года в городе Спрингфилд (штат Массачусетс). 30-летний преподаватель физкультуры Джеймс Нейсмит обратил внимание, что в зимний период занятия в зале быстро наскучивали студентам, и решил разнообразить их новой подвижной игрой на ловкость и координацию, которую можно было бы проводить в закрытом помещении и в условиях ограниченного пространства.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В результате Нейсмит придумал следующую концепцию: забросить мяч в корзину, зафиксированную над паркетом. Для этого он использовал две корзины из-под фруктов, закрепленные на высоте 10 футов (3,05 м), и обычный футбольный мяч. Изначально корзины не имели отверстий, поэтому после каждого попадания мяч приходилось доставать вручную с помощью палки. Нейсмит разделил своих студентов на две команды по девять человек и провел первый официальный баскетбольный матч.

Новость о необычной спортивной игре стремительно разошлась по всей Америке, и вскоре в колледж, где преподавал Нейсмит, начали приходить десятки писем с просьбами выслать правила. В итоге он сформулировал 13 базовых правил, которые были опубликованы в школьной газете The Triangle. Они стали фундаментом, на котором позднее и сформировался современный баскетбол.

А баскетбол по Нейсмиту выглядел следующим образом:

— две половины по 15 минут;
— количество игроков в команде не регламентировалось: обычно от семи до девяти;
— ведение мяча было запрещено, разрешались только передачи и броски;
— контактная борьба была запрещена;
— каждый точный бросок приносил команде одно очко;
— штрафных бросков не существовало: три фола подряд игроков одной команды приносили сопернику одно очко.