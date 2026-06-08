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Мужская сборная Латвии впервые выиграла ЧМ по баскетболу 3×3

В финальном матче латвийские спортсмены обыграли национальную команду Германии со счетом 20:15.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чемпионат мира по баскетболу в формате 3×3 прошел в Варшаве. Мужская сборная Латвии в составе Науриса Миезиса, Карлиса Ласманиса, Франциса Лациса и Зигмарса Раймо впервые в истории стала обладателем золотых наград турнира.

Ласманис был признан самым ценным игроком чемпионата мира. Он набрал 56 очков. В финале против Германии баскетболист набрал 12 очков.

В 2019 году национальная команда Латвии выиграла серебро чемпионата мира, который прошел в Амстердаме. В 2023 году — стала обладателем бронзовых наград турнира в Вене.

В этом же составе на Олимпийских играх в Париже в 2024 году латвийская команда осталась за пределами призовой тройки, заняв 4-е место. Наурис Миезис, Карлис Ласманис выиграли золото Олимпийских игр 2020 года в Токио.

У женщин победителями стала сборная США, обыгравшая в финале представительниц Австралии (21:20). Американские баскетболистки в четвертый раз стали обладателями золотых наград чемпионата мира по баскетболу в формате 3×3.