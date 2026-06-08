Полуфинал чемпионата Израиля прервали после воздушной тревоги

«В сложившихся обстоятельствах наши игроки не чувствуют себя в безопасности и не могут сосредоточиться на баскетболе. Это необычная ситуация. Мы поддерживаем наших игроков и их решение», — говорится в заявлении «Хапоэля Иерусалим».