Полуфинал чемпионата Израиля прервали после воздушной тревоги

Полуфинальный матч чемпионата Израиля между «Хапоэлем Тель-Авив» и «Хапоэлем Иерусалим» был сначала прерван, а затем окончательно остановлен после сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает BasketNews.
По информации источника, вечером в воскресенье Иран запустил ракеты в сторону Израиля, после чего по всей стране были объявлены предупреждения о воздушной тревоге. Власти запретили проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.
После третьей четверти арбитры отправили команды в раздевалки, а болельщиков попросили покинуть арену. К моменту остановки встречи «Хапоэль Тель-Авив» вел со счетом 77:67.
«В сложившихся обстоятельствах наши игроки не чувствуют себя в безопасности и не могут сосредоточиться на баскетболе. Это необычная ситуация. Мы поддерживаем наших игроков и их решение», — говорится в заявлении «Хапоэля Иерусалим».
Владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай не согласился с решением соперника и заявил, что официальные инструкции позволяли продолжить матч без зрителей. Позднее израильская лига сообщила, что дальнейшую судьбу встречи определит юридический отдел баскетбольной ассоциации.
Самым результативным игроком матча на момент остановки был Василие Мицич из «Хапоэля Тель-Авив», набравший 18 очков и сделавший четыре передачи. У «Хапоэля Иерусалим» лучшим снайпером стал Ксавьер Снид с 14 очками.