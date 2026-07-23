Бывший капитан БК «Зенит» продолжит карьеру в Италии

«Виртус» официально объявил о подписании контракта с бывшим игроком петербургского «Зенита». Для 27-летнего баскетболиста предстоящий сезон станет первым опытом выступления в Евролиге.
Накануне «Зенит» объявил об уходе Фрейзера.
В минувшем розыгрыше Единой лиги ВТБ Фрэйзер был одним из лидеров «Зенита», набирая в среднем 12,7 очка, 5,3 передачи, 2 подбора и 1,3 перехвата за матч. Точность его бросков составила 45,9% с игры и 36,7% из-за трехочковой дуги.
Защитник провел в России четыре сезона. По данным инсайдеров, его зарплата в новом клубе составит от 600 до 900 тысяч евро. Ранее интерес к игроку проявляла испанская «Валенсия», однако клуб впоследствии сократил размер предложения из-за других кадровых решений.