Бывший капитан БК «Зенит» продолжит карьеру в Италии

Защитник провел в России четыре сезона. По данным инсайдеров, его зарплата в новом клубе составит от 600 до 900 тысяч евро. Ранее интерес к игроку проявляла испанская «Валенсия», однако клуб впоследствии сократил размер предложения из-за других кадровых решений.