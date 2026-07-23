Переезд игрока «Реала» в НБА оказался под угрозой

Как сообщает Marca, хорват не выполнил условия, необходимые для активации пункта о досрочном расторжении контракта.
Ранее Хезоня уведомил «Реал» о намерении воспользоваться опцией выхода из соглашения ради возвращения в НБА. Контракт баскетболиста рассчитан до 2029 года и предусматривает такую возможность, однако только при соблюдении ряда обязательных условий.
По информации источника, игрок должен был предоставить официальное предложение от клуба НБА и одновременно перечислить компенсацию в размере $1 млн. Однако Хезоня сообщил о своем решении лишь в последний день действия опции — 20 июля, из-за чего не успел оформить необходимые документы и получить конкретный контракт от американской команды.
Отмечается, что представители баскетболиста готовы увеличить сумму выкупа, однако теперь преимущество находится на стороне «Реала». Испанский клуб может отказаться отпускать игрока либо потребовать более выгодные финансовые условия.
В минувшем сезоне Евролиги Хезоня в среднем набирал 13,3 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи за матч, а вместе с «Реалом» дошел до финала турнира.