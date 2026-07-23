Переезд игрока «Реала» в НБА оказался под угрозой

По информации источника, игрок должен был предоставить официальное предложение от клуба НБА и одновременно перечислить компенсацию в размере $1 млн. Однако Хезоня сообщил о своем решении лишь в последний день действия опции — 20 июля, из-за чего не успел оформить необходимые документы и получить конкретный контракт от американской команды.