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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола приблизит Артету к отставке: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Разбираем первый матч 3-го тура АПЛ.

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Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 3, 28.08.2021, 14:30

Манчестер Сити-Арсенал-

«Манчестер Сити» реабилитировался за поражение от «Тоттенхэма» — «горожане» отыгрались на бедном «Норвиче» (5:0), которому второй тур подряд достается топ-соперник. «Сити» не удалось заполучить Кейна, пока на месте центрфорварда выходит Ферран Торрес. Из Жезуса сделали правого вингера, и он неожиданно стал раздавать оттуда голевые передачи. Хорошая опция, пока нет де Брюйне. 100-миллионный новичок Грилиш осваивается на разных позициях в атаке и уже забивает. Так что к 3-му туру «горожане» подходят в хорошем настроении и более свежими. А если еще и слухи про Роналду в «Сити» окажутся правдой…

В «Арсенале» продолжается вспышка коронавируса, из-за этого матч с «Челси» пропустил защитник Уайт, которого купили за 50 млн фунтов. Раньше от него пострадали Обамеянг и Ляказетт. Впрочем, оба форварда уже набирают форму, на этой неделе габонец сделал хет-трик в Кубке лиги, француз тоже там отличился. Правда, «Вест Бромвич» вышел против них не в сильнейшем составе, так что переоценивать разгром 6:0 тоже не стоит. В АПЛ дела у «канониров» плохи, два поражения усилили давление на команду. Возможно, возвращение Эдегора как-то оживит ее. Пока же видно, что Артета хочет встречать соперника у чужой штрафной, но из-за несыгранности футболистов прессинг не работает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артета долго был учеником Гвардиолы и даже один раз смог одолеть его — в полуфинале Кубка Англии-2020. Но вообще все остальные 9 матчей с 2018-го выиграл «Ман Сити». Здесь «горожане» тоже по праву считаются фаворитами, в БК «Марафон» на их победу с форой −1,5 можно поставить за 1,84. Также здесь хорошо смотрится ставка на голы, ведь в обороне у «Арсенала» пока что просто проходной двор. БК «Бетсити» дает на тотал больше 3 коэффициент 1,95.

Андрей Санталов

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