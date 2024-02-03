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13:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион забьет мало, но победит: прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» М

Игра дня в Германии.

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Источник: Reuters

Чемпионская гонка в Германии обостряется, «Бавария» уже в двух очках от «Байера». Команда Тухеля в прошлом туре победила «Аугсбург» 3:2. Мюнхенцам где-то повезло с голами: был отскок на угловом, внезапный дальний удар от Дэвиса и пас соперника на Кейна. Нойер еще и успел отбить один пенальти при 3:1. До этого «Бавария» скромно переиграла «Унион» 1:0. С моментами и реализацией сейчас больше проблем, чем в первом круге. И потерь в составе стало еще больше. Киммих выбыл на некоторое время, а Коман — надолго. Так что «Баварии» пришлось закупиться на трансферном рынке, в атаку клуб подписал Сарагосу из «Гранады», а на позицию правого защитника — Боэ из «Галатасарая».

«Боруссия» неделю назад притормозила «Байер» (0:0), но сделала это в очень специфическом стиле. Гладбахцы окопались у своей штрафной, проиграли по ударам 4−28, по ударам в створ 3−9 и 2−8 по угловым. Интересно, что это был всего второй матч на ноль «Боруссии» в этом чемпионате, обычно она пропускает и пропускает довольно много. Сегодня главный тренер Сеоане хочет поменять тактику, понимая, что его команда не выдержит давления на протяжении 90 минут. Но вряд ли Гладбах сможет долго контролировать мяч, так что его игрокам снова придется много обороняться.

«Бавария» не может позволить себе терять очки, но и много голов она сейчас не забивает. Отсюда комбинированный вариант для ставки: «Бавария» победит и тотал меньше 4,5 за 2,07. Еще одно комбо предлагает «Фонбет»: победа хозяев поля и они подадут больше 7,5 угловых — тоже за 2,07. В 4 из последних 5 матчей у «Баварии» было не меньше 10 корнеров.

Андрей Санталов

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