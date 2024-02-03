Чемпион забьет мало, но победит: прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» М

«Боруссия» неделю назад притормозила «Байер» (0:0), но сделала это в очень специфическом стиле. Гладбахцы окопались у своей штрафной, проиграли по ударам 4−28, по ударам в створ 3−9 и 2−8 по угловым. Интересно, что это был всего второй матч на ноль «Боруссии» в

этом чемпионате, обычно она пропускает и пропускает довольно много. Сегодня главный тренер Сеоане хочет поменять тактику, понимая, что его команда не выдержит давления на протяжении 90 минут. Но вряд ли Гладбах сможет долго контролировать мяч, так что его игрокам снова придется много обороняться.