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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Три очка для фаворита: прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити»

Сенсации не будет.

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Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.

В прошлом сезоне «Брентфорд» дважды обыграл «Ман Сити». Способна ли скромная команда Фрака на еще одну сенсацию? В этот раз — вряд ли. У «горожан» все в порядке с мотивацией и составом, Холанд рвется в бой после перерыва. БК BetBoom на победу гостей с форой −1,5 предлагает коэффициент 2,04. Хорошо также смотрится вариант с обе забьют за 1,83 в БК Pari. На гол от Тоуни и Мопе можно рассчитывать, а в том, что «Сити» распечатает ворота Флеккена, и вовсе нет сомнений.

Андрей Санталов

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