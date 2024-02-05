Три очка для фаворита: прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити»

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

Победа «Арсенала» над «Ливерпулем» обострила борьбу за чемпионство в Англии и порадовала «Манчестер Сити». Теперь команда Гвардиолы может выйти на первое место, если выиграет два отложенных матча. Первый из них — сегодня против «Брентфорда». «Сити» вышел на серию из 8 побед подряд, и у них наконец вернулись в строй все травмированные, включая Холанда. Команда Гвардиолы привычно доминировала в январских матчах. С «Ньюкаслом» манчестерцы нанесли 27 ударов, с «Тоттенхэмом» — 18. «Ман Сити» иногда уязвим в обороне, допускает опасные контратаки, но забивает он все равно больше.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.

«Брентфорд» плох в последние два месяца, теперь в числе команд, которые борются за выживание, до зоны вылета всего три очка. Из хороших новостей — в состав вернулся форвард Тоуни и сразу начал забивать. Длительный простой не сказался на нападающем. Теперь главному тренеру Франку нужно придумать что-то с обороной. В 4 январских матчах «Брентфорд» пропустил 9 голов. А состав по-прежнему неоптимальный. Несколько футболистов все еще играют за сборные на Кубке Африки и Кубке Азии. Плюс, важнейший атакующий игрок Мбемо травмирован.