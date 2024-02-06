Команда Захаряна рвется в финал Кубка Испании: прогноз на матч «Мальорка» — «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедаду» повезло с жеребьевкой в Кубке Испании, в полуфинале ему досталась «Мальорка». А помощь баскам сейчас нужна: у них большие проблемы с составом, тренеру постоянно приходится ставить дублеров в основу. Последние два матча «Ла Реал» сыграл вничью 0:0, до этого были победы над «Осасуной» и «Сельтой» (дважды). Главный тренер «Сосьедада» Альгуасиль перешел на более осторожный футбол, теперь он играет в пять защитников. Баски пропустили всего один гол в 5 играх, но и забили немного. Возможно, с возвращением Кубо в атаке будет больше моментов. Захарян восстановился после травмы и тоже готов играть.

Для «Мальорки» это первый полуфинал Кубка Испании за 15 лет, и клуб всерьез настроен пройти дальше, хотя шансы у него небольшие. В чемпионате команда Агирре идет на опасном 17-м месте и только что влетела «Атлетику» 0:4. Вообще такие разгромы — редкость для «Мальорки». Обычно она пропускает немного, забивает, правда, еще меньше. Неудивительно, что у такой команды всего три победы в Ла Лиге (и 11 ничьих). В прошлом раунде «Мальорка» выбила из Кубка сенсацию этого сезона «Жирону» (3:2). При этом она из-за удаления потеряла капитана Раильо.

Как обычно, эта стадия Кубка Испании состоит из двух матчей. Так что, скорее всего, команды все решат в ответной встрече, а тут будут осторожничать. Тем более на своем поле «островитяне» играют еще суше, чем обычно. Тотал меньше 2,5 тут встречается сплошь и рядом (9 раз из 12). Букмекеры тоже заметили этот тренд, так что коэффициент на это событие небольшой. А вот на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал будет меньше 2,5, в «Бетсити» можно поставить за 1,73. Не станет тут сенсацией и ничья — в «Мелбете» на нее дают 2,9.