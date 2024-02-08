Семак проэкзаменует команду Слуцкого: прогноз на матч «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»

«Шанхай Шеньхуа» стал ближе для российских болельщиков: в конце декабря его неожиданно возглавил Слуцкий. Китайский клуб был пятым в прошлом сезоне в чемпионате, но при этом выиграл Кубок страны.

«Шанхай Шеньхуа» провел уже два матча в Катаре на Кубке равноправия. Китайцы обыграли местную команду «Аль-Духаиль» 1:0 и разгромили «Сантос» 4:1

. Впрочем, бразильцы приехали молодежным составом, так что такой счет не особо удивляет. Слуцкий ставит своей команде активный футбол с владением мяча и высоким прессингом, при этом у него есть варианты с обороной на своей половине поля.