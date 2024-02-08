Семак проэкзаменует команду Слуцкого: прогноз на матч «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»

«Зенит» очень активен этой зимой. Чемпион России подписал 4 новичков и сыграл уже 6 товарищеских матчей. Семак пробует новую пару в центре защиты Нино — Эракович, одного из них может также заменить Родригао. В атаке тоже обновление, в стартовый состав наигрываются вингеры Артур и 18-летний Педро. Оба уже успели отличиться за новую команду. Большое количество товарищеских матчей нужно Семаку, чтобы все игроки получили побольше игрового времени. Так что большого числа замен тут нет, «Зенит» играет примерно одним составом весь матч.
«Шанхай Шеньхуа» стал ближе для российских болельщиков: в конце декабря его неожиданно возглавил Слуцкий. Китайский клуб был пятым в прошлом сезоне в чемпионате, но при этом выиграл Кубок страны. «Шанхай Шеньхуа» провел уже два матча в Катаре на Кубке равноправия. Китайцы обыграли местную команду «Аль-Духаиль» 1:0 и разгромили «Сантос» 4:1. Впрочем, бразильцы приехали молодежным составом, так что такой счет не особо удивляет. Слуцкий ставит своей команде активный футбол с владением мяча и высоким прессингом, при этом у него есть варианты с обороной на своей половине поля.
«Зенит» в рамках Кубка равноправия сыграл пока только один матч — 2:0 с «Аль-Духаилем». Российская команда считается фаворитом всего турнира, вот и сегодня по оценкам букмекеров у нее больше шансов на победу. «Марафон» дает коэффициент 2,07 на то, что «Зенит» выиграет с форой −1,5. Еще один вариант: победа «Зенита» и тотал больше 2,5 за 1,98 в «Бетсити».