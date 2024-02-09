Дортмунд снова готов забивать и побеждать: прогноз на матч «Боруссия» — «Фрайбург»

Футбол Германия 2023/2024 Тур 21, 9.02.2024, 22:30 Боруссия Д - Фрайбург -

В 2024-м «Боруссия» преодолела осенний кризис. Дортмунд выиграл три первых матча, забив в них 10 голов. Вернулся Санчо, плюс дортмундцы взяли левого защитника Матсена, эти парни сразу стали приносить пользу. Серия «Боруссии» прервалась только в прошлом туре. На нулевую ничью с «Хайденхаймом» повлияли потери в команде Терзича, не было сразу нескольких ключевых игроков. Впрочем, Кобель, Брандт и Ройс должны вернуться после болезни. У «Боруссии» есть проблемы в позиционных атаках, зато она хороша на скорости и умеет нестандартно разыгрывать угловые.



«Фрайбург» больше считается домашней командой, он очень редко проигрывает на своем поле. Но в прошлом туре со «Штутгартом» все пошло не так с самого начала. Команда Штрайха быстро пропустила два мяча, а потом еще и осталась вдесятером к 20-й минуте. «Фрайбург» сопротивлялся до самого конца и все же уступил 1:3. В этом сезоне у команды новый вратарь. 21-летний Атуболу — воспитанник «Фрайбурга», и у него худший процент отражения ударов в бундеслиге. При этом 7 матчей он отыграл на ноль! Команда Штрайха мало дает бить в створ своих ворот, это помогает молодому голкиперу.

«Боруссия» вернулась в лигочемпионскую четверку и хочет теперь в ней закрепиться. Тем более у нее прекрасная статистика дома против «Фрайбурга»: 14 побед и ничья в последних 15 матчах. Сложно представить, что атака Дортмунда «промолчит» во второй игре подряд. В БК «Леон» победу «Боруссии» с форой −1 можно взять за 1,83. Хорошо смотрится и победа «Боруссии» через тотал больше 2,5 за 1,87 в БК BetBoom.