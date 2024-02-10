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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Фаворит пропустит, но победит: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»

Гвардиоле нужны три очка.

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Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

«Манчестер Сити» в привычном стиле набрал обороты в середине сезона и штампует победы одну за другой. В прошлом туре «горожан» не смутил пропущенный гол в первом тайме, в ответ они забили три в ворота «Брентфорда». Яркий матч провел Фоден, он сделал хет-трик. Холанд пока не забивает, но уже выходит в старте и моменты у него есть. «Сити» по-прежнему периодически ошибается в обороне (всего один матч на ноль в АПЛ с конца сентября), но шикарная атака позволяет не обращать на это особого внимания. Во вторник команду Гвардиолы ждет матч в Лиге чемпионов, но у нее хватает игроков биться на два фронта.

«Эвертон» в январе вылетел из Кубка Англии, но больше клуб беспокоит то, что после 23 туров он находится в зоне вылета. Неделю назад «ириски» спаслись от поражения с «Тоттенхэмом» на 94-й минуте (2:2), это единственный позитив за последние 14 дней. При Дайче «Эвертон» обороняется у своей штрафной и рассчитывает на контратаки и стандарты у чужих ворот. Как раз после подач с углового и штрафного «ириски» и забили два мяча «Тоттенхэму». Однако против «Ман Сити» такой план вряд ли поможет набрать очки.

Команда Гвардиолы может сегодня выйти в лидеры АПЛ (пусть и на несколько часов), на первом месте она не была с середины ноября. На своем поле «Сити» близок к совершенству, тут он набрал 24 очка из 30. Вот и сегодня «горожане» должны выиграть без особых проблем. В первом круге «Эвертон» был бит у себя дома 1:3. По личным встречам тут полное преимущество у «Сити» в последние годы: 11 побед и 2 ничьи. В «Марафоне» на победу «Манчестер Сити» с форой −2 можно поставить за 1,89. Хорошо смотрится и вариант с обе забьют за 2,05 в «Фонбете». Все-таки «Сити» пропускает практически в каждом матче.

Андрей Санталов

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