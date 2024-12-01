В победе фаворита мало сомнений: прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

«Зенит» неделю назад обогнал «Краснодар» и теперь имеет все шансы уйти на зимний перерыв лидером. Команде Семака осталось сыграть с «Крыльями Советов» и «Акроном», оба матча пройдут в Санкт-Петербурге. У «Зенита» было время восстановиться после тяжелой победы над «Оренбургом». В середине недели петербуржцы летали в Грозный, где дали поиграть резервистам в Кубке России, и победили 2:1. «Зенит» в последних матчах был не так ярок, как на старте сезона. Но теперь, с возвращением Глушенкова и Вендела, команда Семака снова должна выйти на проектную мощность.
«Крылья Советов» продолжают сотрясать скандалы. Губернатор Самарской области рассказал о долге перед судьями и намекнул, что ему не нравится, как работает Осинькин. Тут же появились инсайды об уходе главного тренера «Крыльев», естественно, что в такой обстановке самарской команде не до футбола. Да, «Крылья Советов» на характере победили в прошлом туре «Ахмат» (2:1), но теперь отвлекающих факторов слишком много. Будущее клуба в тумане, заявленной цели — попасть в восьмерку лучших — теперь будет еще сложнее достичь.
В победе фаворита мало сомнений, вопрос только в том, какой из вариантов выбрать. Простую победу «Зенита» невыгодно брать из-за небольшого коэффициента. А вот фора −1,5 на команду Семака за 1,98 в «Фонбете» смотрится очень неплохо. Еще один вариант — победа «Зенита» и тотал больше 2,5 за 1,85 в «Лиге Ставок». Там же можно взять и победу хозяев поля в обоих таймах за 2,95.