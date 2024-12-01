В победе фаворита мало сомнений: прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

«Зенит» неделю назад обогнал «Краснодар» и теперь имеет все шансы уйти на зимний перерыв лидером. Команде Семака осталось сыграть с «Крыльями Советов» и «Акроном», оба матча пройдут в Санкт-Петербурге. У «Зенита» было время восстановиться после тяжелой победы над «Оренбургом». В середине недели петербуржцы летали в Грозный, где дали поиграть резервистам в Кубке России, и победили 2:1. «Зенит» в последних матчах был не так ярок, как на старте сезона. Но теперь, с возвращением Глушенкова и Вендела, команда Семака снова должна выйти на проектную мощность.