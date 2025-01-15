Артете пора побеждать: прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»

«Арсенал» сегодня является явным фаворитом, на его победу БК «Марафон» дает коэффициент 1,33, на победу «Тоттенхэма» — целых 8,70. В АПЛ «канониры» выиграли 6 последних дерби из 8. А статистика «Тоттенхэма» в гостях у «Арсенала» говорит сама за себя: всего 2 победы в 32 последних матчах — и ни одной победы с ноября 2010 года. В первом круге тоже победил «Арсенал», хотя «шпоры» по игре были лучше. Все решил гол Габриэла с углового. В этот раз владеть инициативой, скорее, будут «канониры». Учитывая проблемы хозяев поля в атаке (недавно травму получил еще и Жезус), голов в дерби будет мало. Тотал меньше 3 можно взять в «Бетсити» за 2,17. А победу «Арсенала» и тотал меньше 3,5 — за 2,55.