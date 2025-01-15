Артете пора побеждать: прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»

«Арсенал» хорошо шел по сезону, но в последнее время команду преследуют неудачи. Из-за травмы надолго выбыл один из лидеров Сака. В АПЛ «канониры» упустили победу с «Брайтоном» (1:1), проиграли «Ньюкаслу» в Кубке лиги (0:2) и вылетели из Кубка Англии. Последнее поражение было особенно обидным, ведь «Ман Юнайтед» долго был в меньшинстве. Эдегор не забил пенальти, а Хавертц и Райс упустили свои моменты. Промах немца стал потом еще и решающим в серии пенальти. Вновь разгорелись споры, нужен ли центрфорвард «Арсеналу». Все-таки в 2024 году Арсенал забил рекордные для себя 89 голов в премьер-лиге, а во всех турнирах 114 — это 2,28 гола за игру. Но, возможно, именно в решающих матчах команде Артеты не хватает настоящего бомбардира.
«Тоттенхэм» по-прежнему не может выкарабкаться из середины таблицы. С 1 декабря у «шпор» всего одна победа в 8 турах, да и та над «Саутгемптоном». Впрочем, у «Тоттенхэма» столько травм, что это неудивительно. Выбыли и основной вратарь, и три основных защитника, среди недавних потерь — Бентанкур и Вернер. Даже удивительно, что с такими проблемами с составом Постекоглу выбил из Кубка лиги «Ман Юнайтед» и выиграл первый полуфинал у «Ливерпуля» 1:0. В недавнем Кубке Англии «шпоры» чуть было не отлетели от команды из 5-го дивизиона, но в дополнительное время все-таки добыли победу. Нелучший сезон проводит Сон (5 голов), от новичка Соланке (7 голов) тоже ждали большего.
«Арсенал» сегодня является явным фаворитом, на его победу БК «Марафон» дает коэффициент 1,33, на победу «Тоттенхэма» — целых 8,70. В АПЛ «канониры» выиграли 6 последних дерби из 8. А статистика «Тоттенхэма» в гостях у «Арсенала» говорит сама за себя: всего 2 победы в 32 последних матчах — и ни одной победы с ноября 2010 года. В первом круге тоже победил «Арсенал», хотя «шпоры» по игре были лучше. Все решил гол Габриэла с углового. В этот раз владеть инициативой, скорее, будут «канониры». Учитывая проблемы хозяев поля в атаке (недавно травму получил еще и Жезус), голов в дерби будет мало. Тотал меньше 3 можно взять в «Бетсити» за 2,17. А победу «Арсенала» и тотал меньше 3,5 — за 2,55.