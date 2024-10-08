Уфа воспользуется кризисом армейцев: прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев»

У ЦСКА неприятный спад, армейцы только что проиграли 0:7 «Металлургу» и 0:4 «Трактору». Разговоры на повышенных тонах в раздевалке после «Магнитки» не помогли. Если взять общую картину, то ничего страшного не произошло. У ЦСКА новая, достаточно молодая команда, после 13 матчей она набрала 15 очков и занимает 5-е место на Западе. Форвард Абрамов с 14 очками — в топе лучших бомбардиров КХЛ. Да, есть проблема с новым вратарем. Статистика Просветова не впечатляет: он отбивает 90,6% бросков и пропускает почти три шайбы за матч. Но есть вопросы и к полевым игрокам.
«Салават Юлаев» пока занимает только 8-ю позицию на Востоке, но уфимцы просто провели гораздо меньше матчей. После 9 игр они набрали 12 очков. За Уфу хорошо играют легионеры. Ливо, Хмелевски Ремпал и Тодд — в топ-5 бомбардиров клуба. Последние матчи неудачно сложились для Самонова, но вообще это один из лучших вратарей лиги. Следующая победа станет для Самонова 100-й в КХЛ. «Салавату Юлаеву» свойственная нестабильность. Команда может провалить первый период, но потом отыграться, либо наоборот вести в две шайбы и проиграть — так было недавно с «Куньлунем».
Для букмекеров, несмотря на последние неудачи, небольшим фаворитом в этой встрече является ЦСКА. Против гостей может сыграть долгий перерыв в календаре: за последние две недели уфимцы провели только два матча. Физическое состояние хоккеистов наверняка удалось подтянуть, а вот с игровым тонусом могут быть проблемы. И все же армейцы пока в кризисе, и этим надо пользоваться. В «Фонбете» на итоговую победу «Салавата Юлаева» дают коэффициент 2,15. А в «Бетсити» есть такое комбо: гости не проиграют в основное время и тотал больше 4,5 за 2,60.