Уфа воспользуется кризисом армейцев: прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев»

Для букмекеров, несмотря на последние неудачи, небольшим фаворитом в этой встрече является ЦСКА. Против гостей может сыграть долгий перерыв в календаре: за последние две недели уфимцы провели только два матча. Физическое состояние хоккеистов наверняка удалось подтянуть, а вот с игровым тонусом могут быть проблемы. И все же армейцы пока в кризисе, и этим надо пользоваться. В «Фонбете» на итоговую победу «Салавата Юлаева» дают коэффициент 2,15. А в «Бетсити» есть такое комбо: гости не проиграют в основное время и тотал больше 4,5 за 2,60.