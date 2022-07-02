UFC 275: Адесанья — Каннонир, Волкановски — Холлоуэй 3, прогнозы и ставки

Исраэль Адесанья (22 победы, 1 поражение) — Джаред Каннонир (15−5)

Прогноз редакции: победа Адесаньи

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456249657&hash=27221114275993e3&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До попадания в главный мировой промоушн Адесанья выиграл более чем сотню любительских и профессиональных боев по правилам кикбоксинга. Начиная с 2012 года, Исраэль совмещал выступления в MMA с карьерой кикбоксера, а в 2017 году сосредоточился только на смешанных единоборствах. Исраэль победил в 11 поединках в рамках среднего дивизиона UFC. Новозеландец нигерийского происхождения стремительно взобрался на вершину дивизиона средневесов и четырежды защитил пояс.

На счету бойца, представляющего клуб City Kickboxing в Окленде, 7 бонусов за лучшие выступления и бои вечера.

Также Адесанья успел подняться на весовую категорию выше и попробовал свои силы в бою за титул полутяжелого дивизиона. Ян Блахович показал, что в игре «Стайлбендера» по-прежнему есть слабые места, которыми может воспользоваться более тяжелый, физически сильный и умело использующий тейкдауны боец. Исраэль с достоинством принял поражение и вернулся в свой дивизион. При этом, фанатская база чемпиона выросла многократно, благодаря его зрелищному поведению в октагоне, яркому образу и искреннему диалогу с поклонниками в соцсетях.

Во время пресс-конференции UFC 276 Исраэль Адесанья «продал» публике 2 следующих возможных поединка. Первый — после перепалки с американцем Шоном Стрикландом на сцене, второй — с бразильским бойцом Алексом Перейрой, который дважды побеждал «Стайлбендера» в кикбоксинге.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456249629&hash=a728cf26e619e5ee&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Джаред Каннонир — полная противоположность Адесаньи в октагоне и за его пределами. Каннонир всегда максимально собран, сконцентрирован на предстоящем бое и редко уделяет внимание медиа. Боец начал выступать на региональных турнирах по MMA, работая на Аляске. Джаред завоевал там титул местного промоушена Alaska Fighting Championship.

Дебютировав в UFC в качестве тяжеловеса, «Killa Gorilla» начал опускаться в весе, чередуя зрелищные победы с поражениями именитым оппонентам. Боец нашел свое место в среднем дивизионе, где быстро заработал статус претендента.

Каннонир, как и Конор Макгрегор, побеждал нокаутом в трех весовых категориях. Мощь и сила тяжеловеса, способного сокрушить и нанести колоссальный урон соперникам по-прежнему остались с ним в качестве козыря в бою.

Джаред может представлять угрозу для Исраэля на ближней дистанции в клинче, откуда сильно бьет локтями, а также на средней, где разбивает ноги лоу-киками. Нельзя забывать, что Адесанья — уникальный и неповторимый боец, его IQ в октагоне помогает выстроить выгодный сценарий поединка и расставить ловушки, в которые рано или поздно попадают оппоненты. Яркий тому пример — бой с бразильским танком Пауло Костой, упавшим в нокаут во втором раунде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456246981&hash=75e561b69b24d874&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Большинство экспертов уверены, что мощи и звериной силы Каннонира окажется недостаточно, для того, чтобы справиться со «Стайлбендером». Наиболее вероятный сценарий предстоящей схватки: Адесанья в режиме «матрицы» переигрывает Джареда и защищает титул.

Александр Волкановски (24−1 поражение) — Макс Холлоуэй 3 (23−6)

Прогноз редакции: победа Холлоуэя

Нас ждет завершение ярчайшей трилогии, где определится обладатель титула в полулегком весе. В двух противостояниях верх взял австралиец. Единогласное решение судей в первом бою не подвергалось сомнению, так как Александр был сильнее в большинстве моментов. Однако, реванш между Волкановски и Холлоуэем оставил вопросы. Его большая часть MMA-сообщества оценила, как «ограбление». Макс тогда изменил гейм-план и сделал больший акцент на лоу-кики, дабы нейтрализовать сильную сторону чемпиона. По мнению всех трех судей, он забрал первые два раунда. По итогам же полных пяти раундов, их мнения разделились, и уроженец Гавайских островов оказался проигравшим раздельным решением. Один из тренеров Волкановски Юджин Берман в недавнем интервью назвал феноменальной скорость, с которой Макс смог отточить новые умения перед вторым боем. Кто знает, какой сюрприз Холлоуэй преподнесет в гейм-плане на UFC 276?

С тех пор, каждый из бойцов успел дважды убедительно выиграть, показав значительный рост мастерства в различных аспектах MMA.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456248929&hash=511abad4636b0bce&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Например, Холлоуэй довел количество точных ударов в октагоне до 2,848, что делает его первым по этому показателю атлетом UFC вне весовых категорий. Волкановски же, согласно статистике портала Sherdog, последний раз терпел поражение 3341 день назад. Впечатляющая победная серия Александра в UFC продолжается на протяжении 11 поединков.

Если Макс в традиционной манере сделает акцент на количестве выброшенных ударов, у Волкановски есть козырь в рукаве — создавать угрозу тейкдауна. Несмотря на то, что и Холлоуэй добавил в свой арсенал переводы в партер, вряд ли он решится навязывать борцовскую схватку. Уровень мастерства обоих бойцов настолько высок, что бой наверняка получится предельно близким. Сторонники мнения о том, что эра Макса в качестве чемпиона полулегкой категории позади, склоняются к тому, что Волкановски поставит победную точку нокаутом в этом противостоянии. Победа Холлоуэя, в качестве прогноза редакции, выглядит довольно рискованным выбором, но настрой гавайца подкупает.

Педро Муньоз (15−1) — Шон О' Мэлли (19−7)

Прогноз редакции: победа О' Мэлли

Этот бой справедливо называют «самым сложным тестом в карьере О'Мэлли». Звездному американцу предстоит сразиться с ветераном легчайшего веса Педро Муньозом. Бразилец проигрывал решением судей всем экс-чемпионам UFC, с которыми встречался в октагоне, но помимо крепкого подбородка, каждый раз показывал характер, волю к победе и мастерство во всех аспектах. Также Педро побеждал удушающим приемом «гильотиной» в восьми поединках и нокаутом в пяти. Муньоз — крепкий орешек и способен оказать очень достойное сопротивление американцу. Правда, О'Мэлли ни разу за карьеру в UFC не был в ситуации, где соперник мог грозить ему гильотиной. Еще никому из оппонентов не удавалось финишировать Педро и О'Мэлли может стать первым за счет великолепного чувства дистанции и точности ударов. Шон способен нокаутировать соперника, но вряд ли сможет превзойти свое достижение, когда ему понадобилось всего 93 секунды для досрочной победы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456249605&hash=ec2b923118303179&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.