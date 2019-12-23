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18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Сегодня чуда не будет: прогноз на матч «Индиана» — «Торонто»

Даже для чемпионов НБА есть предел.

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Источник: AP 2019

Единственный канадский клуб в НБА продолжает творить историю. Сегодня ночью «Торонто» победил «Даллас», отыграв по ходу встречи отставание в 30 очков. Многие не верили в «Рэпторс» после ухода Кавая Ленарда, но команда Ника Нерс продолжает проявлять характер, несмотря на потерю сразу нескольких игроков из-за травм (главная потеря — это, конечно, Паскаль Сиакам).

Главный творец чуда в игре с «Далласом» — Кайл Лаури. В 4-й четверти американец набрал 20 очков, поставив личный рекорд. В этом сезоне 33-летний Лаури набирает 20 очков в среднем за матч, такой статистики у него не было уже пару сезонов. Но сможет ли Кайл выдать второй суперматч за два дня? В этом есть большие сомнения.

«Индиане», где зажигает сын Сабониса, тоже придется играть без отдыха — накануне «Пэйсерс» проиграли «Милуоки». Но проводить вторую игру за два дня дома все-таки легче, к тому же ситуация с травмированными у американской команды лучше. Статистика тоже за «Пэйсерс»: они проиграли два раз подряд лишь однажды — в самом начале сезона.

«Индиана» считается в этом матче фаворитом, и это логично. Чистая победа «Пэйсерс» оценивается достаточно низко, поэтому стоит взять выигрыш с форой: «П1 с форой -5 за 1,7» (1Х Ставка). Если ставка на исход матча все же кажется вам рискованной, можно присмотреться к таким вариантам: «тотал “Торонто” меньше 103,5 очка за 1,71» и «тотал Лаури меньше 21,5 очка за 1,83» (1Х Ставка).

Андрей Санталов

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