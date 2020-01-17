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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Менхенгладбах снова рвется в лидеры: прогноз на матч «Шальке» — «Боруссия» М

Бундеслига вернулась.

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Источник: AP 2020

«Шальке» удивительным образом предстал совершенно другой командой в этом сезоне. Год назад гельзенкирхенцы думали, как остаться в бундеслиге, а теперь после первого круга они вовсю претендуют на место в Лиге чемпионов. Тренер Вагнер, вернувшись из Англии, заслужил хорошую оценку за первую часть чемпионата.

«Боруссия» Менхенгладбах — еще одна быстро прогрессирующая команда. На старте сезона подопечные Розе лидировали в бундеслиге, впрочем, и сейчас от лидирующего «Лейпцига» их отделяет лишь два очка. Отдельный повод для гордости — первое место по пропущенным мячам в первом круге — 18.

Обеим командам удобно играть друг с другом. «Боруссия» предпочитает сама вести игру, а «Шальке» не прочь убегать в контратаки — именно так гельзенкирхенцы забили 13 голов из своих 29. Отметим, что у хозяев не будет основного вратаря Нюбеля. Поэтому первой ставкой на матч будет такая — «обе забьют за 1,59″ в БК Betcity.

Букмекеры не ждут большого количества голов в этом матче, при этом небольшим фаворитом справедливо считаются гости. Гладбаху важно выйти вперед в чемпионской гонке, чтобы психологически поддавить конкурентов. Поэтому вариант “Боруссия” не проиграет и тотал голов меньше 4,5 за 1,76» выглядит достаточно надежно.

Андрей Санталов

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