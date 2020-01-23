Дончич круче Лилларда: прогноз на матч «Портленд» — «Даллас»
Битва суперзвезд в НБА.
Битва суперзвезд в НБА.
«Портленд» недавно выдал исторический матч против «Голден Стэйт». Вернее, историческим он получился для лидера команды Лилларда, набравшего 61 очко и попавшего 11 трехочковых. То, что такие усилия нужно было приложить, чтобы обыграть худшую команду НБА (еще и в овертайме), много говорит о «Трэйл Блэйзерс».
«Даллас» два дня назад прервал 4-матчевую победную серию, уступив «Клипперс». Но как раз на эту серию пришлась игра с «Портлендом» дома: 35 очков и 8 трехочковых (личный рекорд!) Дончича помогли «Маверикс» выиграть.
«Портленд»
«Маверикс» проиграли три последних встречи в Портленде, но сегодня у них шансы победить выше. Берем победу «Далласа» за 1,82 в БК Betcity. Еще интересно, что «Портленд» не отличается хорошей защитой в этом сезоне даже на домашней площадке, в среднем соперники набирают здесь 114,2 очков. «Маверикс» же в гостях отгружают обычно 118,6 очков, так что есть смысл взять «индивидуальный тотал “Далласа” больше 116,5 очков за 2».
Андрей Санталов