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15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Дортмунд будет забивать и пропускать: прогноз на матч «Боруссия» — «Кельн»

По традиции ждем голов в бундеслиге.

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Источник: Reuters

«Боруссия» выдала суперзрелищный матч с «Аугсбургом», где превратила 1:3 в 5:3. Отлично проявил себя новичок дортмундцев Халанд, забивший три мяча в дебютной игре в бундеслиге. После зимнего перерыва мы увидели типичную «Боруссию»: много моментов у чужих ворот, много моментов у своих ворот.

Футбол

Германия 2019/2020
Тур 19, 24.01.2020, 22:30

Боруссия Д-Кельн-

«Кельн» в прошлом туре уверенно разобрался с «Вольфсбургом» (3:1), дважды забив со стандартов. Это уже 4-я победа подряд «козлов» — у нового тренера Гиздоля пока все идет хорошо, но зона вылета по-прежнему рядом.

Дортмунд находится в группе преследователей «Лейпцига», и, конечно, дома в матче с середняком бундеслиги три очка надо брать. «Кельн» — удобный соперник для «Боруссии»: дома она ему не проигрывала с 1991 года, с тех пор — 15 побед и 4 ничьих. Первая ставка на матч — «победа “Боруссии” и тотал голов больше 2,5 за 1,62» в БК Betcity.

В Германии, как мы помним, самая высокая результативность среди топ-5 лиг Европы: больше 3 голов за матч. Добавим к этому не самую надежную игру хозяев поля в обороне и получим еще один хороший вариант. «Обе забьют и тотал голов больше 2,5 за 1,75».

Андрей Санталов

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