Дортмунд будет забивать и пропускать: прогноз на матч «Боруссия» — «Кельн»

«Кельн» в прошлом туре уверенно разобрался с «Вольфсбургом» (3:1), дважды забив со стандартов. Это уже 4-я победа подряд «козлов» — у нового тренера Гиздоля пока все идет хорошо, но зона вылета по-прежнему рядом.



Дортмунд находится в группе преследователей «Лейпцига», и, конечно, дома в матче с середняком бундеслиги три очка надо брать. «Кельн» — удобный соперник для «Боруссии»: дома она ему не проигрывала с 1991 года, с тех пор — 15 побед и 4 ничьих. Первая ставка на матч — «победа “Боруссии” и тотал голов больше 2,5 за 1,62» в БК Betcity.



В Германии, как мы помним, самая высокая результативность среди топ-5 лиг Европы: больше 3 голов за матч. Добавим к этому не самую надежную игру хозяев поля в обороне и получим еще один хороший вариант. «Обе забьют и тотал голов больше 2,5 за 1,75».



Андрей Санталов