Берлин поверил в Клинсманна: прогноз на матч «Герта» — «Шальке»

«Герта» похорошела при Клинсманне: 11 очков в 7 матчах и лишь одно поражение с декабря 2019-го — и то, от «Баварии». В прошлом туре берлинцы удачно съездили в гости к «Вольфсбургу» (2:1), а теперь еще и усиление подоспело: из «Милана» выписан нападающий Пентек.

«Шальке» тоже пострадал от «Баварии»: разгром 0:5 неделю назад выбил команду из топ-5 бундеслиги, но гельзенкирхенцы по-прежнему в числе кандидатов на попадание в Лигу чемпионов. После дисквалификации вернулся вратарь Нюбель, в атаке выйдет бельгиец Раман. Интересно, что после 19 туров у «Шальке» уже столько же очков (33), сколько за весь прошлый сезон.



Сложный для прогноза матч, силы команд примерно равны, несмотря на разницу между ними в турнирной таблице: «Герта» — 13-я, «Шальке» — 6-й. Также оба клуба в половине из последних 6 встреч шли против тренда на результативность в Германии (в среднем 3 гола за игру).



Но, учитывая, что матч проходит в Берлине, выбираем хозяев в этом матче с подстраховкой на случай ничьей. Наш выбор — «победа “Герты” с форой 0 за 1,97» в БК 1X Ставка.



Андрей Санталов