Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Йокерит
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Брест
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Флорида Пантерз
54
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Наполи
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
53
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Мальорка
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
10
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Питтсбург Пингвинз
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Неаполь рвется в еврокубки: прогноз на матч «Брешия» — «Наполи»

Терять очки больше нельзя.

Наверх
Источник: AFP 2020

«Наполи» продолжает удивлять своей игрой под руководством Гаттузо. В чемпионате обыгран «Ювентус», на Кубок — «Лацио» и «Интер»: все три лучшие команды серии А. Неаполитанцы подходят к этой встрече в хорошей форме, выиграв 4 матча из 5 последних.

Футбол

Италия 2019/2020
Тур 25, 21.02.2020, 22:45

Брешиа-Наполи-

Мертенс успешно заменяет Милика в качестве центрфорварда в схеме 4−3−3. В прошлом туре бельгиец забил 120-й гол за «Наполи», уже сегодня он может догнать (и перегнать) рекордсмена клуба Гамшика — у Марека 121 гол за неаполитанцев.

«Брешия» пребывает в кризисе: 9 матчей без побед и 19-е место в турнирной таблице. В прошлом туре команда быстро осталась вдесятером и без вариантов проиграла «Ювентусу» (0:2). Молчит пока и главная ударная сила «Брешии» — Балотелли. У Марио 5 голов в 17 матчах серии А, в том числе 1 мяч в 5 последних встречах.

«Наполи» поднялся на 9-е место в таблице, до зоны еврокубков осталось два очка, до Лиги чемпионов, к которой уже так привыкли болельщики на юге Италии, — 12 очков. Выигрывать сегодня нужно обязательно, но при этом надо и держать в уме предстоящий матч с «Барселоной».

Поэтому остановимся на двух надежных вариантах. «Наполи» победит и тотал голов меньше 4,5 за 1,98" и «Наполи» победит с форой -1 за 1,9" в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

Овечкин прервал засуху, забив самому дорогому вратарю мира
Русский супербомбардир восхищает Америку. Кучеров набирает очки
Норвежские лыжники признали силу Большунова
В Лиге Европы весело. Бабел — комик, «Арсенал» приютил мальчика
Источник: Хоккеисты просят Генпрокуратуру решить конфликт в КХЛ
Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова
Новичок «Барселоны» не смог исполнить финты на презентации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь