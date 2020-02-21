Неаполь рвется в еврокубки: прогноз на матч «Брешия» — «Наполи»
Терять очки больше нельзя.
Терять очки больше нельзя.
«Наполи» продолжает удивлять своей игрой под руководством Гаттузо. В чемпионате обыгран «Ювентус», на Кубок — «Лацио» и «Интер»: все три лучшие команды серии А. Неаполитанцы подходят к этой встрече в хорошей форме, выиграв 4 матча из 5 последних.
Мертенс успешно заменяет Милика в качестве центрфорварда в схеме 4−3−3. В прошлом туре бельгиец забил 120-й гол за «Наполи», уже сегодня он может догнать (и перегнать) рекордсмена клуба Гамшика — у Марека 121 гол за неаполитанцев.
«Брешия» пребывает в кризисе: 9 матчей без побед и 19-е место в турнирной таблице. В прошлом туре команда быстро осталась вдесятером и без вариантов проиграла «Ювентусу» (0:2). Молчит пока и главная ударная сила «Брешии» — Балотелли. У Марио 5 голов в 17 матчах серии А, в том числе 1 мяч в 5 последних встречах.
«Наполи» поднялся на 9-е место в таблице, до зоны еврокубков осталось два очка, до Лиги чемпионов, к которой уже так привыкли болельщики на юге Италии, — 12 очков. Выигрывать сегодня нужно обязательно, но при этом надо и держать в уме предстоящий матч с «Барселоной».
Поэтому остановимся на двух надежных вариантах. «Наполи» победит и тотал голов меньше 4,5 за 1,98" и «Наполи» победит с форой -1 за 1,9" в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов