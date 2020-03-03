Мюнхен рвется в полуфинал: прогноз на матч «Шальке» — «Бавария»

Последний матч «Баварии» закончился скандалом, но и разнос, устроенный «Хоффенхайму» на поле, не стоит забывать. 3:0 к 15-й минуте — как это часто бывает в матчах мюнхенцев, все решилось еще в начале первого тайма. И все это «Бавария» проделала без Левандовского. в Германии потеря польского суперфорварда команде Флика нестрашна.



«Шальке» будет принимать грозного соперника не в лучшем настроении. В последнем туре гельзенкирхенцев разгромил «Кельн (3:0), а перед тем пять мячей отгрузил «РБ Лейпциг». После зимнего перерыва «Шальке» выиграл лишь два матча. Пока команда идет шестой в бундеслиге, но вряд ли удержится на этой строчке.



25 января команды уже играли между собой, итог встречи — легкая победа «Баварии» (5:0). Сегодня нас ждет похожий сценарий. Да и как может быть иначе, когда Мюллер и Гнабри набрали сумасшедшую форму, а Коутинью с Горетцкой и Алькантарой готовы их поддержать? Не все команды могут выдержать прессинг «Баварии» у чужих ворот, это одна из причин результативности мюнхенцев.



Стремление «Баварии» все решить уже в первом тайме все так же видно по последним матчам. Сыграем на этом и сегодня: «победа «Баварии» в первом тайме за 1,66» В БК Betcity.



Еще один интересный вариант — «победа «Баварии» с форой -2 за 2,12». Мюнхен любит громить соперников, а «Шальке», судя по последним играм, не в состоянии сопротивляться.



Андрей Санталов