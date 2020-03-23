Споет ли Шнур об эпидемии? Новые ставки на коронавирус

Букмекерские конторы по-своему реагируют на карантин в мире спорта и предлагают новые линии, связанные с коронавирусом.



Один из главных вопросов — первый турнир, который возобновит сезон-2019/20. В БК Betcity есть такие варианты:



— РПЛ — 1,95

— АПЛ — 3,5

— Бундеслига — 6

— Лига 1 — 8

— Примера — 13

— Серия А — 13.



Интересно, и где пройдет первый матч со зрителями:



— РПЛ — 2

— АПЛ — 3,5

— Бундеслига — 6

— Лига 1 — 8

— Примера — 12

— Серия А — 12.



Любители североамериканских лиг могут угадать, когда завершится сезон в хоккее и баскетболе.



— Финальная серия плей-офф НХЛ завершится до 1 сентября 2020 года: да (2,85), нет (1,37)

— Финальная серия плей-офф НБА завершится до 1 сентября 2020 года: да (3), нет (1,34).



Есть вопрос и для болельщиков тенниса: турниры ATP или WTA возобновятся до 7 июня 2020 года — да (3,2), нет (1,29).



БК «Париматч» предлагает оригинальную ставку: Сергей Шнуров споет песню о коронавирусе до 31 декабря 2020 года — да (1,45), нет (2,6).



Но есть там линии и посерьзнее. Например, такая: правительство России официально разрешит возобновить спортивные соревнования до 10 мая — да (2), нет (1,76).



Андрей Санталов