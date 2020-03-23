Споет ли Шнур об эпидемии? Новые ставки на коронавирус
Выбор есть.
Выбор есть.
Букмекерские конторы
Один из главных вопросов — первый турнир, который возобновит сезон-2019/20. В БК Betcity есть такие варианты:
— РПЛ — 1,95
— АПЛ — 3,5
— Бундеслига — 6
— Лига 1 — 8
— Примера — 13
— Серия А — 13.
Интересно, и где пройдет первый матч со зрителями:
— РПЛ — 2
— АПЛ — 3,5
— Бундеслига — 6
— Лига 1 — 8
— Примера — 12
— Серия А — 12.
Любители североамериканских лиг могут угадать, когда завершится сезон в хоккее и баскетболе.
— Финальная серия
— Финальная серия
Есть вопрос и для болельщиков тенниса: турниры ATP или WTA возобновятся до 7 июня 2020 года — да (3,2), нет (1,29).
БК «Париматч» предлагает оригинальную ставку: Сергей Шнуров споет песню о коронавирусе до 31 декабря 2020 года — да (1,45), нет (2,6).
Но есть там линии и посерьзнее. Например, такая: правительство России официально разрешит возобновить спортивные соревнования до 10 мая — да (2), нет (1,76).
Андрей Санталов