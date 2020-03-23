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15:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Споет ли Шнур об эпидемии? Новые ставки на коронавирус

Выбор есть.

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Источник: РИА "Новости"

Букмекерские конторы по-своему реагируют на карантин в мире спорта и предлагают новые линии, связанные с коронавирусом.

Один из главных вопросов — первый турнир, который возобновит сезон-2019/20. В БК Betcity есть такие варианты:

— РПЛ — 1,95
— АПЛ — 3,5
— Бундеслига — 6
— Лига 1 — 8
— Примера — 13
— Серия А — 13.

Интересно, и где пройдет первый матч со зрителями:

— РПЛ — 2
— АПЛ — 3,5
— Бундеслига — 6
— Лига 1 — 8
— Примера — 12
— Серия А — 12.

Любители североамериканских лиг могут угадать, когда завершится сезон в хоккее и баскетболе.

— Финальная серия плей-офф НХЛ завершится до 1 сентября 2020 года: да (2,85), нет (1,37)
— Финальная серия плей-офф НБА завершится до 1 сентября 2020 года: да (3), нет (1,34).

Есть вопрос и для болельщиков тенниса: турниры ATP или WTA возобновятся до 7 июня 2020 года — да (3,2), нет (1,29).

БК «Париматч» предлагает оригинальную ставку: Сергей Шнуров споет песню о коронавирусе до 31 декабря 2020 года — да (1,45), нет (2,6).

Но есть там линии и посерьзнее. Например, такая: правительство России официально разрешит возобновить спортивные соревнования до 10 мая — да (2), нет (1,76).

Андрей Санталов

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