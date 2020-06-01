Борьба за Лигу чемпионов: прогноз на матч «Кельн» — «РБ Лейпциг»
Нагельсману пора побеждать.
Нагельсману пора побеждать.
Слишком много ничьих в 2020 году (6 в последних 9 матчах) поставили крест на чемпионских надеждах «РБ Лейпциг». Более того, зимний чемпион Германии перед сегодняшней встречей даже потерял место в зоне Лиги чемпионов, подвинувшись на 5-ю строчку. После рестарта бундеслиги команда Нагельсмана разгромила «Майнц» и дважды удивила, сыграв вничью с «Фрайбургом» и «Гертой». Молодой тренер «быков» винит в этом плотный календарь, но, видимо, есть и другие проблемы.
«Кельн» — одна из самых веселых команд чемпионата Германии: в его матчах обычно бывает много голов, желтых и красных карточек, забитых и незабитых пенальти. В трех последних турах «Кельн» дважды сыграл вничью и чуть не вытащил матч против «Хоффенхайма» с 0:3 — подвел как раз пенальтист Ут. Команда располагается на 11-м месте, и ей не грозят ни вылет, ни попадание в еврокубки.
Несмотря на игровой кризис, «Лейпцигу» сегодня нужна только победа: непопадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, безусловно, станет провалом. В первом круге «быки» разгромили соперника 4:1, поставим на их победу и сегодня: «РБ Лейпциг» выиграет с форой -1 за 1,77" в БК Betcity.
Мы уже отмечали результативность в матчах «Кельна» — в последних 11 встречах было забито 3 и больше голов. Ждем голевых подвигов от команд и сегодня вечером: «тотал больше голов за 1,62» в БК «Париматч».
Андрей Санталов