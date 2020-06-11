На что поставить в севильском дерби: прогноз на матч «Севилья» — «Бетис»
Вот и Испания вернулась.
Вот и Испания вернулась.
Спустя три месяца возобновляется чемпионат Испании — и сразу матчем с шикарной вывеской. Да, севильское дерби в этот раз пройдет без болельщиков, но игра все равно должна получиться очень интересной. «Севилья» расположилась на непривычно высоком для себя третьем месте в Ла Лиге (в последний раз севильцы финишировали третьими в 2009-м), но конкуренция за места в Лиге чемпионов в этом сезоне жесткая: идущий шестым «Атлетико» отстает лишь на два очка.
«Бетис» красиво ушел на перерыв, победив мадридский «Реал», но вообще
У «Севильи» сегодня под вопросом выход на поле лучшего бомбардира Окампоса, но все же хозяева являются фаворитами дерби. На своем поле команда Лопетеги редко проигрывает, а турнирная ситуация не позволяет довольствоваться ничьими. Риск есть, поскольку форма команд сейчас неизвестна, но все же возьмем здесь «победу “Севильи” за 1,85» в БК Winline. Два последних дерби
Еще один вариант на эту игру — «индивидуальный тотал фолов “Бетиса” меньше 15,5 за 1,68» в БК Betcity.
Андрей Санталов