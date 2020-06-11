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12:54 (мск), источник: Sportmail.ru

На что поставить в севильском дерби: прогноз на матч «Севилья» — «Бетис»

Вот и Испания вернулась.

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Источник: AP 2020

Спустя три месяца возобновляется чемпионат Испании — и сразу матчем с шикарной вывеской. Да, севильское дерби в этот раз пройдет без болельщиков, но игра все равно должна получиться очень интересной. «Севилья» расположилась на непривычно высоком для себя третьем месте в Ла Лиге (в последний раз севильцы финишировали третьими в 2009-м), но конкуренция за места в Лиге чемпионов в этом сезоне жесткая: идущий шестым «Атлетико» отстает лишь на два очка.

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«Бетис» красиво ушел на перерыв, победив мадридский «Реал», но вообще зелено-белых здорово колбасит весь чемпионат. После провальных первых 10 туров они поднялись на 12-е место, и теперь им, по сути, не грозят ни вылет (8 очков от 18-го места), ни попадание в Лигу Европы (12 очков до 6-го места).

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У «Севильи» сегодня под вопросом выход на поле лучшего бомбардира Окампоса, но все же хозяева являются фаворитами дерби. На своем поле команда Лопетеги редко проигрывает, а турнирная ситуация не позволяет довольствоваться ничьими. Риск есть, поскольку форма команд сейчас неизвестна, но все же возьмем здесь «победу “Севильи” за 1,85» в БК Winline. Два последних дерби все-таки остались за красно-белыми.

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Еще один вариант на эту игру — «индивидуальный тотал фолов “Бетиса” меньше 15,5 за 1,68» в БК Betcity. Зелено-белые — одна из самых корректных команд Ла Лиги, в среднем за матч они нарушают правила 12,2 раза. В трех последних дерби футболисты «Бетиса» ни разу не сфолили больше 15 раз, так что этот вариант выглядит логично.

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Андрей Санталов

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