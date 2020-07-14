Без шансов для аутсайдера: прогноз на матч «Челси» — «Норвич»

Источник: AP 2020

«Челси» остается малопредсказуемой командой в первом сезоне при Лэмпарде, победы над «Манчестер Сити» и «Лестером» чередуются с поражениями от «Вест Хэма» и «Шеффилда». Но главное, что судьба путевки в Лигу чемпионов по-прежнему в руках «синих», и им не нужно ждать, как сыграют конкуренты. «Челси» еще предстоит встреча с «Манчестер Юнайтед», но до нее еще 5 дней, и выпускать сегодня второй состав смысла нет.

«Норвич» запомнился в этом сезоне яркой игрой в отдельных матчах, но состав все же оказался не готов к АПЛ, так что команда возвращается в чемпионшип. Эту часть чемпионата «канарейки» доигрывают вполноги, у них длится серия из 8 поражений подряд. «Норвич» меньше всех забивает, больше всех пропускает и очень плох на выезде (13 поражений из 17). Еще одно печальное достижение: команда проиграла 21 матч, когда пропускала первой — других таких клубов в топ-5 лигах Европы нет.

Брать три очка в такой ситуации лондонцы просто обязаны, ведь не факт, что потом получится выиграть два оставшихся матча у «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Все намекает на крупную победу, с подстраховкой можно поставить так: «Челси» выиграет с форой -2 за 1,65" в БК «Марафон».