«Спартак» продлит свою серию без побед: прогноз на матч с «Ахматом»
Дома
Дома
«Спартак»
Интересно, что «Ахмат» не выигрывает дома вообще с 5 августа, а вот на выезде дела идут гораздо лучше. Есть победы в трех матчах после рестарта, плюс команда еще не до конца обезопасила себя от вылета. К тому же и у Шалимова, и у Глушакова будет особый настрой на «Спартак», да и наверняка премиальные за такую игру будут выше обычных.
Понятно, что «Спартак» уже готовится к Кубку с «Зенитом» 19 июля.
Работать на матче сегодня будет арбитр Сухой, в последних двух играх он раздал 16 желтых карточек (и до этого на «Сочи» — «Ростов» показал 5 ЖК). «Спартак» меньше трех горчичников обычно не собирает, «Ахмат» тоже дисциплиной не особо славится. В 4 последних личных встречах было минимум 5 ЖК, с таким судьей у команд есть все шансы превзойти этот показатель. Второй вариант на этот матч — «тотал ЖК больше 5,5 за 1,8» в БК Betcity.
Андрей Санталов