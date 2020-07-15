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8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
11:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» продлит свою серию без побед: прогноз на матч с «Ахматом»

Дома красно-белым не везет.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 29, 15.07.2020, 18:00

Спартак-Ахмат-

«Спартак» по-прежнему не может выиграть. После успеха в Туле красно-белые выдали серию из 5 матчей без побед, включая недавнее поражение «Сочи». А по результатам дома москвичи — вообще лишь 14-я команда РПЛ, при Тедеско на «Открытие Арене» они выиграли лишь одну из последних 8 встреч.

Где-то судьи ошибаются в пользу соперников, но и сами спартаковцы часто допускают ошибки, что неудивительно для такой молодой команды — да еще и с таким эмоциональным тренером.

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Интересно, что «Ахмат» не выигрывает дома вообще с 5 августа, а вот на выезде дела идут гораздо лучше. Есть победы в трех матчах после рестарта, плюс команда еще не до конца обезопасила себя от вылета. К тому же и у Шалимова, и у Глушакова будет особый настрой на «Спартак», да и наверняка премиальные за такую игру будут выше обычных.

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Понятно, что «Спартак» уже готовится к Кубку с «Зенитом» 19 июля. Из-за перебора карточек сегодня точно не выйдут Соболев и Рассказов, скорее всего, дадут отдохнуть и еще кому-то из основы. Не очень понятно, почему красно-белые считаются здесь фаворитами, но нам же лучше. Возьмем простую ставку «Ахмат» не проиграет". В «Фонбете» на это дают коэффициент 1,85.

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Работать на матче сегодня будет арбитр Сухой, в последних двух играх он раздал 16 желтых карточек (и до этого на «Сочи» — «Ростов» показал 5 ЖК). «Спартак» меньше трех горчичников обычно не собирает, «Ахмат» тоже дисциплиной не особо славится. В 4 последних личных встречах было минимум 5 ЖК, с таким судьей у команд есть все шансы превзойти этот показатель. Второй вариант на этот матч — «тотал ЖК больше 5,5 за 1,8» в БК Betcity.

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Андрей Санталов

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