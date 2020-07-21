Гвардиола отыграется на аутсайдере: прогноз на матч «Уотфорд» — «Манчестер Сити»

Источник: AFP 2020

«Манчестер Сити» завершает сезон в АПЛ матчами с аутсайдерами «Уотфордом» и «Норвичем». Турнирной мотивации у «горожан» нет уже давно, а вот на поражение в Кубке от «Арсенала» реакция должна последовать. Три дня назад сам на себя был не похож де Брюйне, Стерлинг как будто разучился забивать, да и вся остальная команда сыграла как минимум средне. До ответного матча с «Реалом» в Лиги чемпионов еще больше двух недель, и Гвардиола явно захочет подойти к нему с хорошим настроением.

«Уотфорд» тоже нашел чем удивить — уволен тренер Пирсон, который вытащил команду из зоны вылета, начав работать с ней в декабре. Так владельцы клуба отреагировали на поражение от «Вест Хэма» и опасную позицию «шершней» в таблице — от 18-го места их отделяет лишь три очка. Шансы отправиться в чемпионшип у «Уотфорда» остаются, помимо «Ман Сити» ему играть с «Арсеналом», а конкуренты вполне могут набрать 3−4 очка.

Гвардиола может сегодня применить ротацию, но даже в этом случае «Ман Сити» должен спокойно брать верх над оставшимся без тренера «Уотфордом». В конце концов, у этого соперника «горожане» выиграли последние 12 матчей, в первом круге и вовсе был разгром 8:0. Можно особо ничего не придумывать и взять «победу “Манчестер Сити” с форой -1,5 за 2» в БК «Марафон».

Вратарь «Уотфорда» Фостер в этом сезоне вышел в лидеры АПЛ по сэйвам. Для «Ман Сити» же характерно большое количество ударов в створ — такая аномалия, как с «Арсеналом» (1 удар в створ), не должна сегодня повториться. Второй вариант на эту встречу — «победа “Уотфорда” по сэйвам с форой -1,5 за 1,67» в БК 1Х Ставка.