Кто возьмет Суперкубок? Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

Источник: AP 2020

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на Суперкубок Англии, коэффициенты букмекеров

«Ливерпуль» с запасом стал чемпионом в 2020-м и начинает новый сезон в роли главного претендента на титул. Пока не видно, кто может остановить эту красную машину: все ключевые футболисты на месте, Клопп тоже, конкуренты усиливаются, но до мерсисайдцев им еще далеко. Год назад ливерпульцы тоже начали с Суперкубка, где уступили «Манчестер Сити» по пенальти.

«Арсенал» провел худший сезон за долгое время, финишировал лишь восьмым, но все-таки выиграл Кубок Англии. Большая заслуга в этом принадлежит Артете, который в конце сезона перешел на прагматичный футбол. «Канониры» стали играть с тремя центральными защитниками и теперь меньше пропускают, а впереди решает тройка Обамеянг — Ляказетт — Пепе. Теперь им на помощь взяли еще и Виллиана из «Челси».

Полтора месяца назад «Арсенал» достаточно сенсационно переиграл «Ливерпуль» 2:1 благодаря привозам ван Дейка и Алиссона. Интересно, что это была первая победа «канониров» в последних 10 матчах с мерсисайдцами. Здесь команда Клоппа закономерно считается фаворитом, к тому же она раньше начала готовиться к сезону. Коэффициенты вполне позволяют поставить просто на победу «Ливерпуля», в БК 1Х Ставка на это дают 1,7.

По статистике «Ливерпуль» также часто доминирует в матчах с соперниками. Мерсисайдцы явно будут больше владеть мячом в этом матче и чаще атаковать. Обычно это приводит и к большему количеству угловых. Здесь можно поставить на «победу “Ливерпуля” по угловым с форой -1,5 за 1,87» в БК Betcity. В июле команда Клоппа разнесла «Арсенал» по корнерам 13:2, да и в последних пяти очных встречах эта ставка прошла.