Джеймс приведет «Лейкерс» к первому чемпионству за 10 лет: прогноз на финал НБА

Историческое достижение Леброна: в 35 лет Король Джеймс в 10-й раз вышел в финал плей-офф НБА. У величайшего баскетболиста XXI века три чемпионских перстня, и сейчас у него очень хорошие шансы добавить в коллекцию четвертый. Год назад «Лейкерс» не попали в плей-офф (в 7-й раз подряд и 1-й при Леброне) и круто усилились, выменяв суперзвезду «Нью-Орлеана» Дэвиса. «Лос-Анджелес» финишировал первым на Западе в регулярке и катком прошелся по соперникам по дороге к финалу: серии с «Портлендом», «Хьюстоном» и «Денвером» команда Леброна завершила с одинаковым счетом 4−1.
А вот «Майами» удивил многих, отобравшись в финал от Востока. Подумать только, перед сезоном на чемпионство «Хит» принимались ставки с коэффициентом 76! Впервые за последние 30 лет такая команда-золушка дошла до финала. В плей-офф «Хит» разобрались с «Индианой» (4−0), а затем в роли андердога побороли «Милуоки» (4−1) и «Бостон» (4−2). «Майами» прошлым летом заполучил Батлера из «Филадельфии», эта сделка сыграла ключевую роль в преображении команды. Плюс добавили такого ветерана, как Игудалу (единственный в команде с чемпиноским опытом). В таком окружении здорово раскрылись молодые игроки: Адебайо (18,5 очков и 11 подборов за матч) и Хирро.
В ситуации «Майами» есть свои плюсы: в команду никто не верит, ей нечего терять. И все же силы неравны. Закрыть сразу и Леброна, и Дэвиса, может, и получится в одном-двух матчах, но во всей серии это выглядит утопией. Сам Джеймс заявил, что настроен на этот финал как никогда в своей жизни, сейчас это матерый волк, который знает, как тяжело в таком возрасте доходить до финала, кто знает, сколько еще таких попыток у него осталось. Леброну нужно выигрывать здесь и сейчас, так что победу в серии предсказуемо отдаем «Лос-Анджелесу». Простая ставка — «Лейкерс» победят в серии с форой -1,5 матча (то есть максимум будет 6 матчей). В БК «Марафон» на это дают 1,59. Более смелый вариант — «Лейкерс» победят в серии с форой -2,5 за 2,31.
В то же время хочется верить, что «Майами» без борьбы матчи отдавать не будет. Особенно важно для них прихватить «Лейкерс» в первом матче финала, чтобы перехватить психологическое преимущество. Многие ждут разгрома от «Лос-Анджелеса», поэтому сегодня можно поставить на то, что если «Хит» и проиграют, то в борьбе. «Майами» победит с форой +6,5 за 1,68 в БК Betcity.