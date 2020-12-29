Молодежка оторвется на аутсайдере: прогноз на матч Австрия — Россия

Сборная России провела два очень разных матча на молодежном чемпионате мира, и они сразу многое рассказали о нашей команде. Форварды с удовольствием убегают в быстрые атаки, в том числе один на один. Хорошо удается прессинг, вынуждающий ошибаться (так забили два гола американцам). А вот вскрывать оборону соперника, когда тот всей пятеркой, как в матче с Чехией, встал перед своими воротами, пока не получается. Игрокам Ларионова нужно больше лезть на ворота, работать на пятаке — одними бросками от синей линии забить сложно. И пора уже что-то придумать с большинством, пока спецбригады не отличились ни разу.



Сборная Австрии — редкий гость в высшем дивизионе МЧМ. Изначально было понятно, что ей будет тяжело, но 0:11 от США, кажется, мало кто ожидал. Во второй игре со шведами австрийцы проявили большее упорство и проиграли всего лишь 0:4. В основном, это заслуга голкипера Вранешица. За два матча у него 119 сэйвов, со Швецией он отразил 61 бросок, несколько спасений были мегазрелищными. В этом году из элитного дивизиона никто не вылетает, так что молодежка Австрии может спокойно набираться опыта. Было интересно посмотреть на 9-го номера драфта НХЛ Росси, но он пока незаметен на турнире.