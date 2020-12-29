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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Молодежка оторвется на аутсайдере: прогноз на матч Австрия — Россия

Следим за МЧМ.

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Источник: AFP 2020

Сборная России провела два очень разных матча на молодежном чемпионате мира, и они сразу многое рассказали о нашей команде. Форварды с удовольствием убегают в быстрые атаки, в том числе один на один. Хорошо удается прессинг, вынуждающий ошибаться (так забили два гола американцам). А вот вскрывать оборону соперника, когда тот всей пятеркой, как в матче с Чехией, встал перед своими воротами, пока не получается. Игрокам Ларионова нужно больше лезть на ворота, работать на пятаке — одними бросками от синей линии забить сложно. И пора уже что-то придумать с большинством, пока спецбригады не отличились ни разу.

Сборная Австрии — редкий гость в высшем дивизионе МЧМ. Изначально было понятно, что ей будет тяжело, но 0:11 от США, кажется, мало кто ожидал. Во второй игре со шведами австрийцы проявили большее упорство и проиграли всего лишь 0:4. В основном, это заслуга голкипера Вранешица. За два матча у него 119 сэйвов, со Швецией он отразил 61 бросок, несколько спасений были мегазрелищными. В этом году из элитного дивизиона никто не вылетает, так что молодежка Австрии может спокойно набираться опыта. Было интересно посмотреть на 9-го номера драфта НХЛ Росси, но он пока незаметен на турнире.

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К ставкам на фаворитов обычно стоит относиться с осторожностью, но, кажется, здесь особый случай. Австрийцы чудом не пропустили от Швеции больше 4 шайб, а сегодня им играть второй матч за два дня. Вряд ли тренеры снова поставят Вранешица, все-таки голкиперу нужен отдых, хотя и с ним в воротах у Австрии мало шансов избежать разгрома. Сборной России, в свою очередь, нужна убедительная победа после поражения от Чехии, заодно многие игроки поправят себе статистику. Рекорд 1992 года (16:0 с Японией) вряд ли будет побит, но крупный счет здесь напрашивается. Выбираем победу России с форой -8 за 1,89 в БК «Марафон».

Вторая ставка на игру следует той же логике. В первых двух матчах США и Швеция с огромной разницей перебросали Австрию (73:10 и 65:6), сегодня ждем что-то похожее и от российской сборной. В БК «Бетсити» можно поставить на победу России по броскам в створ с форой -40,5 за 1,85.

Андрей Санталов

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