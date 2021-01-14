Артета продолжит победную серию: прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

«Арсенал» продолжает свою победную серию, в Кубке недавно был обыгран «Ньюкасл». Правда, победитель определился лишь в дополнительное время. Артета дал шанс футболистам, которым мало доверяет в последнее время: Виллиану, Пепе и Луизу. Как и в последних матчах, чтобы добиться результата, пришлось выпустить молодых игроков. Смит-Роу в итоге забил победный гол с паса Ляказетта. В чемпионате Артета продолжит ставить на молодежь, плюс вернулся после травмы Парти, он поможет в центре поля. «Кристал Пэлас» выбыл из Кубка Англии, проиграв «Вулверхэмптону». В АПЛ команда Ходжсона за последний месяц обыграла два самых слабых клуба лиги — «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед». В остальном результаты скромные, но вылет в этом сезоне «Пэласу» вряд ли грозит. До зоны вылета — 10 очков, это приличный запас. В атаке у «орлов» все завязано на Заа, он забил 8 мячей и отдал 2 передачи из 22 голов в чемпионате. Оборона во главе с вратарем Гуаитой не блещет, сухие матчи для лондонцев в этом сезоне редкость.

«Арсенал» сейчас на подъеме, серия из 4 побед укрепила моральный настрой команды. Пора и дальше улучшать положение в таблице. За топ-4 «канонирам» будет сложно побороться, но подобраться поближе к элите они должны. Все-таки 11-е место с таким составом это что-то несуразное. До этого «Арсенал» хорошо разбирался с середняками и аутсайдерами, должен взять три очка и здесь. В БК «Фонбет» поставить на победу «Арсенала» с форой -1 можно с коэффициентом 1,95.



Матч сегодня судит Марринер, он редко дает много карточек (в среднем 2,6 за игру). А «Арсенал» и «Пэлас», хоть и не самые дисциплинированные команды, но не входят в топ-5 по предупреждениям в АПЛ. В 10 последних личных встречах лишь два раза судьи давали больше 3 ЖК, так что этот вариант вполне можно заиграть и сегодня. Вторая ставка — тотал ЖК меньше 3,5 за 1,65 в БК «Париматч».



Андрей Санталов