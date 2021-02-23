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10:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Симеоне против Тухеля, «Лацио» огорчит «Баварию», а «Аталанта» — «Реал»

Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.

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Источник: AP 2020

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«Атлетико» — «Челси»

Прогноз: «Атлетико» победит и тотал меньше 2,5 за 4.50.

«Атлетико» не в лучшем настроении подходит к этой встрече. В двух подряд матчах с «Леванте» мадридцы взяли всего одно очко и вновь оживили интригу в чемпионате Испании. Но игра у команды Симеоне есть, моментов у чужих ворот хватает, подводит только реализация. Однако такие мастера, как Суарес и Феликс, долго без голов не могут, их обязательно должно прорвать. «Челси» продолжает привыкать к требованиям Тухеля. Лондонцы стали гораздо больше владеть мячом, но до остроты у чужой штрафной доходит редко. Вернер пока так и не освоился в Англии, у немца всего два гола в этом году. Дома «Атлетико» должен создать задел перед ответной игрой.

«Лацио» — «Бавария»

Прогноз: «Лацио» победит за 4.34.

«Бавария» совсем недавно стала клубным чемпионом мира, но сейчас это не та машина, которая сметала всех на своем пути. Из-за ковида выбыли важнейший игрок атаки Мюллер и правый защитник Павар, а заменить их некем. Команда Флика и до этого много пропускала, а в двух последних матчах ей отгрузили 5 мячей. Левандовски и Сане стараются впереди, но их усилий не хватает. «Лацио» будет удобно играть с «Баварией», ведь итальянцы любят действовать вторым номером. Иммобиле и Ко будут регулярно убегать в опасные контратаки, также команда Индзаги хороша в прессинге и на стандартах — все это уязвимые места мюнхенцев.

«Аталанта» — «Реал»

Прогноз: «Аталанта» победит за 2.29.

«Аталанта» набрала форму перед плей-офф ЛЧ. К матчу с «Наполи» бергамаски готовились неделю и раскатали соперника 4:2. В полном порядке пара форвардов Сапата — Муриэль, защитник Гозенс тоже регулярно завершает атаки в чужой штрафной — все как любит Гасперини. Миранчук в последнее время играет мало, но все равно успел недавно отметиться голевой передачей. А вот у «Реала» большие проблемы. Из-за травм нет двух лидеров: Бензема и Рамоса. Не готов играть и Азар, а еще не будет правого защитника Карвахаля. В Испании «Реал» выиграл 4 последних матча, но все соперники были из второй десятки. В Италии команде Зидана придется тяжело.

«Боруссия» М — «Манчестер Сити»

Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 3.89.

После жеребьевки в декабре казалось, что здесь может случиться сенсация, но с тех пор в раскладе сил многое поменялось. «Манчестер Сити» выиграл 18 матчей подряд и стал главным фаворитом не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов. «Горожане» прекрасно научились забивать без чистых форвардов (забивают в основном Гюндоган и Стерлинг). В защите стеной стоят Диаш и Стоунз, в этом году команда Гвардиолы сыграла уже 10 матчей на ноль! В «Боруссии» же сейчас другое настроение. Уже объявили, что главный тренер Розе уйдет летом в Дортмунд. В чемпионате Гладбах накануне проиграл аутсайдеру «Майнцу» и в борьбе за ЛЧ уже не участвует. Если Пеп не пустится в эксперименты, то «Сити» должен спокойно побеждать в Будапеште (в Германию английские клубы пока не могут прилетать).

«Динамо» Загреб — «Краснодар»

Прогноз: «Динамо» Загреб победит и тотал меньше 2,5 за 5.15.

Увы, но шансов у «Краснодара» отыграться после домашних 2:3 мало. Городов действует неуверенно, заменить Сафонова в воротах он не смог, а защита «быков» допускает много ошибок — матч с «Сочи» на Кубок это лишь подтвердил. Есть вопросы и к центру поля. Ольссон с Загребом раздавал пасы чужим игрокам, Газинский пока тоже не впечатляет. В атаке команда Мусаева выглядит неплохо, сказывается мастерство Берга, Классона и других легионеров, но этого мало. Загребское «Динамо» спокойно готовится к этому матчу неделю, игра в чемпионате Хорватии перенесена. Как и на групповом этапе ЛЕ, хорваты показали, что в классе не уступают российским топ-клубам, а по организации игры даже превосходят. Чтобы пройти такого соперника, «Краснодару» надо совершить маленькое чудо.

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Андрей Санталов

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