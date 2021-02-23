Симеоне против Тухеля, «Лацио» огорчит «Баварию», а «Аталанта» — «Реал»
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Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
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«Атлетико» — «Челси»
Прогноз: «Атлетико» победит и тотал меньше 2,5 за 4.50.
«Атлетико» не в лучшем настроении подходит к этой встрече. В двух подряд матчах с «Леванте» мадридцы взяли всего одно очко и вновь оживили интригу в чемпионате Испании. Но игра у команды Симеоне есть, моментов у чужих ворот хватает, подводит только реализация. Однако такие мастера, как Суарес и Феликс, долго без голов не могут, их обязательно должно прорвать. «Челси» продолжает привыкать к требованиям Тухеля. Лондонцы стали гораздо больше владеть мячом, но до остроты у чужой штрафной доходит редко. Вернер пока так и не освоился в Англии, у немца всего два гола в этом году. Дома «Атлетико» должен создать задел перед ответной игрой.
«Лацио» — «Бавария»
Прогноз: «Лацио» победит за 4.34.
«Бавария» совсем недавно стала клубным чемпионом мира, но сейчас это не та машина, которая сметала всех на своем пути.
«Аталанта» — «Реал»
Прогноз: «Аталанта» победит за 2.29.
«Аталанта» набрала форму перед
«Боруссия» М — «Манчестер Сити»
Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 3.89.
После жеребьевки в декабре казалось, что здесь может случиться сенсация, но с тех пор в раскладе сил многое поменялось. «Манчестер Сити» выиграл 18 матчей подряд и стал главным фаворитом не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов. «Горожане» прекрасно научились забивать без чистых форвардов (забивают в основном Гюндоган и Стерлинг). В защите стеной стоят Диаш и Стоунз, в этом году команда Гвардиолы сыграла уже 10 матчей на ноль! В «Боруссии» же сейчас другое настроение. Уже объявили, что главный тренер Розе уйдет летом в Дортмунд. В чемпионате Гладбах накануне проиграл аутсайдеру «Майнцу» и в борьбе за ЛЧ уже не участвует. Если Пеп не пустится в эксперименты, то «Сити» должен спокойно побеждать в Будапеште (в Германию английские клубы пока не могут прилетать).
«Динамо» Загреб — «Краснодар»
Прогноз: «Динамо» Загреб победит и тотал меньше 2,5 за 5.15.
Увы, но шансов у «Краснодара» отыграться после домашних 2:3 мало. Городов действует неуверенно, заменить Сафонова в воротах он не смог, а защита «быков» допускает много ошибок — матч с «Сочи» на Кубок это лишь подтвердил. Есть вопросы и к центру поля. Ольссон с Загребом раздавал пасы чужим игрокам, Газинский пока тоже не впечатляет. В атаке команда Мусаева выглядит неплохо, сказывается мастерство Берга, Классона и других легионеров, но этого мало. Загребское «Динамо» спокойно готовится к этому матчу неделю, игра в чемпионате Хорватии перенесена. Как и на групповом этапе ЛЕ, хорваты показали, что в классе не уступают российским
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Андрей Санталов