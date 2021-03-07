Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Уфа
Футбол. Зарубежный
14:30
Рома
Дженоа
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Сельта
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Тамбов
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Милан
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Парма
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Реал
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
04
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Краснодар
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
32
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Арминия
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кальяри
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Леванте
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
50
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
71
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
22:30
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
6.03
Брайтон & Хоув
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
6.03
Осасуна
Барселона
02
Футбол. Зарубежный
6.03
Ювентус
Лацио
31
Все события
Фоторепортажи
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
11:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Без болельщиков «Энфилд» перестал быть крепостью: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм»

Команда Клоппа все дальше от топ-4.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: AP 2020

С «Ливерпулем» по-прежнему происходит что-то непонятное. Мерсисайдцы проиграли на «Энфилде» уже 5-й матч подряд — такое случилось впервые в истории. Команда Клоппа не нашла чем ответить на гол «Челси» — проблемы в атаке «красных» снова дали о себе знать. В этом году «Ливерпуль» на своем поле забил только один гол в 6 матчах. Удивительная статистика для трио Мане — Фирмино — Салах. Египтянина Клопп вообще заменил во втором тайме с «Челси», но и это не помогло, «Ливерпуль» нанес всего один удар в створ. И вот мерсисайдцы уже на 7-м месте, участие в ЛЧ в следующем сезоне под большим вопросом.

«Фулхэм», хоть и проиграл «Тоттенхэму», выглядел достаточно хорошо. «Дачники» хорошо прижали соперника во втором тайме, заставили поработать Льориса и даже забили гол, но его отменили из-за сомнительной игры рукой. «Фулхэм» остался на 18-м месте, но до «Ньюкасла» и «Брайтона» — всего три очка. Но видно, что игра у команды Паркера есть, главное не увлекаться атаками, как в первом тайме с «Тоттенхэмом», чтобы не пропустить встречную атаку сходу.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Ливерпуля» восстановился Жота, но в списке травмированных оказался новый защитник Кабак. Фабиньо вернулся и снова играет в обороне, правда, с «Челси» его ошибка привела к пропущенному голу. Плюс линия обороны у Клоппа по-прежнему расположена высоко, соперники этим пользуются, чтобы убежать один на один с Алиссоном. «Фулхэм» уже отнял два очка у «Ливерпуля» в декабре, и теперь попробует сделать это снова. Учитывая кризис мерсисайдцев, логично взять здесь победу «Фулхэма» с форой +1,5 за 1,71 в БК «Марафон».

Салах и Ко явно будут настроены отыграться за свою низкую результативность на «Энфилде», когда-то же их должно прорвать. А вот сзади на надежную игру «Ливерпуль» вряд ли может рассчитывать. Чемпион Англии пропустил уже 35 голов — больше, чем за весь прошлый сезон, что понятно при такой несыгранности защитников (и тех, кто вынужден выходить на этой позиции). Так что ставка обе забьют за 1,93 в БК «Бетсити» смотрится здесь тоже хорошо.

Андрей Санталов

Месси отдал очередной гениальный пас. Обзор европейского футбола
Русский чемпион UFC нокаутировал соперника и скандально проиграл
Блахович защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
Тарасенко вернулся на лед в НХЛ. Его промах привел к поражению
Россиянин победил американца в поединке на турнире UFC
Петр Ян объяснил запрещенный удар в бое за титул UFC
Передача Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь