Без болельщиков «Энфилд» перестал быть крепостью: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм»

С «Ливерпулем» по-прежнему происходит что-то непонятное. Мерсисайдцы проиграли на «Энфилде» уже 5-й матч подряд — такое случилось впервые в истории. Команда Клоппа не нашла чем ответить на гол «Челси» — проблемы в атаке «красных» снова дали о себе знать. В этом году «Ливерпуль» на своем поле забил только один гол в 6 матчах. Удивительная статистика для трио Мане — Фирмино — Салах. Египтянина Клопп вообще заменил во втором тайме с «Челси», но и это не помогло, «Ливерпуль» нанес всего один удар в створ. И вот мерсисайдцы уже на 7-м месте, участие в ЛЧ в следующем сезоне под большим вопросом.



«Фулхэм», хоть и проиграл «Тоттенхэму», выглядел достаточно хорошо. «Дачники» хорошо прижали соперника во втором тайме, заставили поработать Льориса и даже забили гол, но его отменили из-за сомнительной игры рукой. «Фулхэм» остался на 18-м месте, но до «Ньюкасла» и «Брайтона» — всего три очка. Но видно, что игра у команды Паркера есть, главное не увлекаться атаками, как в первом тайме с «Тоттенхэмом», чтобы не пропустить встречную атаку сходу.