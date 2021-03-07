Без болельщиков «Энфилд» перестал быть крепостью: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм»

С «Ливерпулем» по-прежнему происходит что-то непонятное. Мерсисайдцы проиграли на «Энфилде» уже 5-й матч подряд — такое случилось впервые в истории. Команда Клоппа не нашла чем ответить на гол «Челси» — проблемы в атаке «красных» снова дали о себе знать. В этом году «Ливерпуль» на своем поле забил только один гол в 6 матчах. Удивительная статистика для трио Мане — Фирмино — Салах. Египтянина Клопп вообще заменил во втором тайме с «Челси», но и это не помогло, «Ливерпуль» нанес всего один удар в створ. И вот мерсисайдцы уже на 7-м месте, участие в ЛЧ в следующем сезоне под большим вопросом.
«Фулхэм», хоть и проиграл «Тоттенхэму», выглядел достаточно хорошо. «Дачники» хорошо прижали соперника во втором тайме, заставили поработать Льориса и даже забили гол, но его отменили из-за сомнительной игры рукой. «Фулхэм» остался на 18-м месте, но до «Ньюкасла» и «Брайтона» — всего три очка. Но видно, что игра у команды Паркера есть, главное не увлекаться атаками, как в первом тайме с «Тоттенхэмом», чтобы не пропустить встречную атаку сходу.
У «Ливерпуля» восстановился Жота, но в списке травмированных оказался новый защитник Кабак. Фабиньо вернулся и снова играет в обороне, правда, с «Челси» его ошибка привела к пропущенному голу. Плюс линия обороны у Клоппа по-прежнему расположена высоко, соперники этим пользуются, чтобы убежать один на один с Алиссоном. «Фулхэм» уже отнял два очка у «Ливерпуля» в декабре, и теперь попробует сделать это снова. Учитывая кризис мерсисайдцев, логично взять здесь победу «Фулхэма» с форой +1,5 за 1,71 в БК «Марафон».
Салах и Ко явно будут настроены отыграться за свою низкую результативность на «Энфилде», когда-то же их должно прорвать. А вот сзади на надежную игру «Ливерпуль» вряд ли может рассчитывать. Чемпион Англии пропустил уже 35 голов — больше, чем за весь прошлый сезон, что понятно при такой несыгранности защитников (и тех, кто вынужден выходить на этой позиции). Так что ставка обе забьют за 1,93 в БК «Бетсити» смотрится здесь тоже хорошо.
Андрей Санталов