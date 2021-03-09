«Ювентус» отомстит «Порту», «ПСЖ» снова накажет «Барселону», а «Лейпциг» одолеет «Ливерпуль»

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«Боруссия» Д — «Севилья»



Прогноз: «Боруссия» Д победит и тотал меньше 3,5 за 3.47.



«Боруссия» удивила, переиграв «Севилью» на выезде в первом матче 3:2. Холанд вдохновился хет-триком Мбаппе, и сам оформил дубль в Испании. В субботу Дортмунд попытался с наскока взять «Баварию». Снова Холанд, 2:0 в начале матча, но потом мюнхенцы забрали свое. Норвежец еще и не доиграл встречу из-за травмы, но к Лиге чемпионов будет готов. А вот Санчо и Витцель пропустят матч. «Севилья» так расстроилась после двух поражений от «Барселоны», что проиграла еще и «Эльче». Теперь за вылетом из Кубка Испании может последовать вылет из ЛЧ — спад (4 поражения в в последних 5 матчах) наступил в самый неподходящий момент для андалузцев. Эн-Несири не забивает уже месяц, Окампос и Акунья пока не в форме после травмы, похоже, испанской команде уже не спастись.



«Ювентус» — «Порту»



Прогноз: «Ювентус» победит с разницей 1 за 3.51.



«Ювентус» дал отдохнуть Роналду в матче с «Лацио», португалец вышел только на последние 20 минут при счете 3:1. Чемпион Италии победил, но римляне сопротивлялись до поры до времени, и только благодаря Рабьо, Морате и Кьезе туринцы одержали волевую победу. «Порту» выиграл первый матч у «Юве» 2:1, но удержать это преимущество будет сложно. Неудачи в Португалии тоже могут подкосить уверенность игроков: «Порту» на днях вылетел из Кубка страны, а шансы на чемпионство только теоретические. Дома у португальцев получилось отобороняться у своей штрафной и подловить соперника на ошибках. В Турине Криштиану и Ко должны исправиться, а для прохода дальше им хватит и одного мяча.



«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»



Прогноз: «РБ Лейпциг» победит за 2.90.



«Ливерпуль» в кризисе, и 6 домашних поражений подряд просто кричат об этом. В воскресенье с «Фулхэмом» Клопп дал поиграть многим игрокам резерва, но это ничего не поменяло. Чемпион Англии снова пропустил и снова не забил: лишь 1 гол в 6 последних матчах на «Энфилде». Возможно, мерсисайдцы только рады, что с домашнюю встречу с «Лейпцигом» придется играть в Будапеште. Однако и с тактикой надо что-то делать: соперники уже знают, что Трент и Робертсон будут все время навешивать в штрафную, даже «Фулхэм» к этому был готов. «РБ Лейпциг» в первом матче подвели свои же ошибки, игроки просто перенервничали и слишком испугались «Ливерпуля». Теперь же им показали, как играть с чемпионом Англии, вопрос в том, сможет ли Нагельсманн воспользоваться этими подсказками.



«ПСЖ» — «Барселона»



Прогноз: «ПСЖ» победит и тотал меньше 3,5 за 3.80.



«Барселона» выиграла 4 последних матча подряд, вышла в финал Кубка Испании, кажется, есть прогресс по сравнению с первой встречей против «ПСЖ». Однако соперники были не самые сильные, а «Севилья» переживает кризис. Куман перешел на схему с тремя защитниками, но это работает только с Пике в составе, а Жерар как раз выбыл из-за травмы. «ПСЖ» разгромил «Барсу» 4:1 в первой игре, и теперь только чудо может помешать чемпиону Франции пройти дальше. Неймар уже тренируется с командой, да и без него у парижан были бы прекрасные шансы. Мбаппе забил 4 гола в двух последних матчах, и он явно хочет отличиться еще раз, играя против Месси.



«Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб



Прогноз: «Тоттенхэм» победит с разницей 3+ за 3.35.



«Тоттенхэм» в отличной форме, «шпоры» только что разгромили «Кристал Пэлас» 4:1. Бэйл в ударе, под стать ему и Кейн, оба сделали по дублю. С таким нападением Моуринью снова борется за топ-4 в АПЛ, но и шанс попасть в ЛЧ через Лигу Европы слишком хорош, чтобы его упускать. Тем более португальский тренер не так давно выигрывал этот турнир. Загребское «Динамо» расправилось с ЦСКА и «Краснодаром» по дороге в 1/8 финала, но с такими соперниками еще не встречалось. Чемпион Хорватии — хорошо организованная команда, может и обороняться у своей штрафной, и активно прессинговать, а также умеет убегать в опасные контратаки. Но «Динамо» не выходило в четвертьфинал еврокубков больше 50 лет, и если «Тоттенхэм» выйдет основным составом, то шансов у хорватов не будет.