«Ювентус» отомстит «Порту», «ПСЖ» снова накажет «Барселону», а «Лейпциг» одолеет «Ливерпуль»
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«Боруссия» Д — «Севилья»
Прогноз: «Боруссия» Д победит и тотал меньше 3,5 за 3.47.
«Боруссия» удивила, переиграв «Севилью» на выезде в первом матче 3:2. Холанд вдохновился
«Ювентус» — «Порту»
Прогноз: «Ювентус» победит с разницей 1 за 3.51.
«Ювентус» дал отдохнуть Роналду в матче с «Лацио», португалец вышел только на последние 20 минут при счете 3:1. Чемпион Италии победил, но римляне сопротивлялись до поры до времени, и только благодаря Рабьо, Морате и Кьезе туринцы одержали волевую победу. «Порту» выиграл первый матч у «Юве» 2:1, но удержать это преимущество будет сложно. Неудачи в Португалии тоже могут подкосить уверенность игроков: «Порту» на днях вылетел из Кубка страны, а шансы на чемпионство только теоретические. Дома у португальцев получилось отобороняться у своей штрафной и подловить соперника на ошибках. В Турине Криштиану и Ко должны исправиться, а для прохода дальше им хватит и одного мяча.
«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»
Прогноз: «РБ Лейпциг» победит за 2.90.
«Ливерпуль» в кризисе, и 6 домашних поражений подряд просто кричат об этом. В воскресенье с «Фулхэмом» Клопп дал поиграть многим игрокам резерва, но это ничего не поменяло. Чемпион Англии снова пропустил и снова не забил: лишь 1 гол в 6 последних матчах на «Энфилде». Возможно, мерсисайдцы только рады, что с домашнюю встречу с «Лейпцигом» придется играть в Будапеште. Однако и с тактикой надо
«ПСЖ» — «Барселона»
Прогноз: «ПСЖ» победит и тотал меньше 3,5 за 3.80.
«Барселона» выиграла 4 последних матча подряд, вышла в финал Кубка Испании, кажется, есть прогресс по сравнению с первой встречей против «ПСЖ». Однако соперники были не самые сильные, а «Севилья» переживает кризис. Куман перешел на схему с тремя защитниками, но это работает только с Пике в составе, а Жерар как раз выбыл
«Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб
Прогноз: «Тоттенхэм» победит с разницей 3+ за 3.35.
«Тоттенхэм» в отличной форме, «шпоры» только что разгромили «Кристал Пэлас» 4:1. Бэйл в ударе, под стать ему и Кейн, оба сделали по дублю. С таким нападением Моуринью снова борется за топ-4 в АПЛ, но и шанс попасть в ЛЧ через Лигу Европы слишком хорош, чтобы его упускать. Тем более португальский тренер не так давно выигрывал этот турнир. Загребское «Динамо» расправилось с ЦСКА и «Краснодаром» по дороге в 1/8 финала, но с такими соперниками еще не встречалось. Чемпион Хорватии — хорошо организованная команда, может и обороняться у своей штрафной, и активно прессинговать, а также умеет убегать в опасные контратаки. Но «Динамо» не выходило в четвертьфинал еврокубков больше 50 лет, и если «Тоттенхэм» выйдет основным составом, то шансов у хорватов не будет.
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Андрей Санталов