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09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победят, «ПСЖ» устоит против «Баварии»

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Источник: AP 2020

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«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д

Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 3.96.

«Манчестер Сити» продолжил доминировать в АПЛ и после перерыва на сборные. Будущий чемпион спокойно разобрался с идущим на 3-м месте «Лестером», показав, что теперь умеет вскрывать и такие автобусы, когда соперник отходит чуть ли не вдесятером к своей штрафной. Де Брюйне в этом матче не забил, но именно от бельгийца исходила основная опасность. «Боруссия» же проиграла «Айнтрахту» в бундеслиге и теперь отстает от зоны ЛЧ на 7 очков. Холанд упустил несколько шансов забить, а в обороне у Хуммельса и Аканджи были проблемы. Санчо не играет уже месяц из-за травмы, пропустит англичанин и этот матч. Дортмунд одолел в предыдущем раунде «Севилью», но «Манчестер Сити» будет ему не по зубам.

«Реал» — «Ливерпуль»

Прогноз: «Ливерпуль» победит за 2.64.

«Ливерпуль» в выходные выдал лучшую игру за несколько месяцев. Команда Клоппа была лучше «Арсенала» во всем, превзойдя «канониров» и по физике, и по скорости принятия решений. Прессинг мерсисайдцев снова работает, подачи Трента с фланга опасны, как и раньше, а Жота забивает с такой же легкостью, как делал это до своей травмы. «Реал» хорош в последние два месяца. «Сливочные» наступают на пятки «Атлетико», Бензема наколотил 9 голов в 7 последних матчах, но отсутствие Рамоса, конечно, тревожит Зидана. Кроме того, испанские клубы слабо выступают в этом сезоне в еврокубках, так что преимущество здесь на стороне «Ливерпуля».

«Бавария» — «ПСЖ»

Прогноз: ничья за 3.89.

«Бавария» окончательно решила вопрос с чемпионством в Германии, победив ближайшего преследователя «РБ Лейпциг». Были сомнения, справятся ли мюнхенцы без своего лучшего бомбардира Левандовского, но тут для победы хватило связки Мюллер — Горетцка. В ЛЧ у «Баварии» сумасшедшая серия: 18 побед и одна ничья — такую машину остановить будет сложно. Но мы помним, какое сопротивление «ПСЖ» оказал команде Флика в прошлогоднем финале. Да, сейчас у парижан нелучшее настроение, они проиграли «Лиллю» в битве за первое место в Лиге 1. Неймару удалили, Мбаппе не забивает 4 матча. Но после такой встряски чемпион Франции будет только злее.

«Порту» — «Челси»

Прогноз: «Челси» победит и тотал меньше 2,5 за 3.26.

«Челси» удивительным образом прервал серию без поражений при Тухеле. До этого лондонцы провели 14 матчей: 10 побед и 4 ничьих. И вот во встрече с «Вест Бромвичем» (19-е место в АПЛ) «синие» внезапно сгорели 2:5. Тиаго Силва вернулся слишком рано после травмы и заработал две желтые карточки за 30 минут. Зато в матче с «Порту» такой расхлябанности у игроков «Челси» не будет. Португальцы в 1/8 финала показали дисциплинированный футбол против «Ювентуса», так что в этом четвертьфинале много голов не ждут. Оба матча из-за коронавирусных ограничений пройдут в Испании, так что преимущества здесь ни у кого не будет. Шансы «Челси» выйти в полуфинал смотрятся предпочтительнее.

«Аякс» — «Рома»

Прогноз: «Аякс» победит и тотал больше 3,5 за 4.75.

«Аякс» 4 года назад доходил до финала Лиги Европы, и вот новый заход за еврокубком. Амстердамцы — безоговорочный лидер в чемпионате Голландии. Их беспроигрышная серия насчитывает 24 матча (с 21 победой!). Очередной классный сезон проводит Тади, у серба 14 голов и 12 передач в 27 играх. А вот у «Ромы» дела идут хуже. Римляне после ничьей с «Сассуоло» находятся за пределами еврокубковой шестерки в серии А. Команда Фонсеки слишком много пропускает (11-е место по этому показателю в чемпионате). Букмекеры считают фаворитом в этой паре «Аякс», и это, кажется, справедливо.

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Андрей Санталов

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