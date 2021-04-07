Битва за Лигу чемпионов: прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи»

В серии А случилось удивительное: «Ювентус» выбыл из чемпионской гонки. Сначала туринцы сенсационно проиграли «Беневенто», а после перерыва на сборные взяли только одно очко с «Торино» — 2:2. Теперь отставание от «Интера» увеличилось до 12 очков, за оставшиеся 10 матчей такое вряд ли можно отыграть. Главное сейчас — попасть в Лигу чемпионов, с этим тоже могут быть проблемы. «Наполи», «Лацио», «Рома» — все наступают на пятки, так что «Юве» надо собраться, чтобы больше не допускать необязательную потерю очков.



«Наполи» ударно провел 7 последних матчей: 6 побед и одна ничья, причем в соперниках были «Милан» (1:0) и «Рома» (2:0). Правда, в последней игре с аутсайдером «Кротоне» неаполитанцы сами себе устроили проблемы, позволив сопернику сравнять счет после 3:1. Спас в итоге Ди Лоренцо. При этом видно, что группа атаки находится в отличной форме. Забивают и Мертенс, и Инсинье, и форвард Осимхен. Если защита не чудит, у «Наполи» хорошие шансы на победу в каждой игре. Пока команда Гаттузо занимает 5-е место, уступая «Юве» только по разнице мячей.