Битва за Лигу чемпионов: прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи»
Принципиальная встреча Пирло и Гаттузо.
Принципиальная встреча Пирло и Гаттузо.
В серии А случилось удивительное: «Ювентус» выбыл из чемпионской гонки. Сначала туринцы сенсационно проиграли «Беневенто», а после перерыва на сборные взяли только одно очко с «Торино» — 2:2. Теперь отставание от «Интера» увеличилось до 12 очков, за оставшиеся 10 матчей такое вряд ли можно отыграть. Главное сейчас — попасть в Лигу чемпионов, с этим тоже могут быть проблемы. «Наполи», «Лацио», «Рома» — все наступают на пятки, так что «Юве» надо собраться, чтобы больше не допускать необязательную потерю очков.
«Наполи» ударно провел 7 последних матчей: 6 побед и одна ничья, причем в соперниках были «Милан» (1:0) и «Рома» (2:0). Правда, в последней игре с аутсайдером «Кротоне» неаполитанцы сами себе устроили проблемы, позволив сопернику сравнять счет после 3:1. Спас в итоге Ди Лоренцо. При этом видно, что группа атаки находится в отличной форме. Забивают и Мертенс, и Инсинье, и форвард Осимхен. Если защита не чудит, у «Наполи» хорошие шансы на победу в каждой игре. Пока команда Гаттузо занимает 5-е место, уступая «Юве» только по разнице мячей.
«Юве» два раза в этом году встречался с «Наполи». Сначала команда Пирло была чуть сильнее южан в матче за Суперкубок, а вот в игре серии А победу праздновал уже Гаттузо. У туринцев выделяются Роналду (15 голов в 2021 году) и Кьеза (10 голов) плюс Мората полезен в атаке. А вот защита в последних матчах подводит «Юве». Гости сейчас на ходу, Гаттузо превосходит по опыту Пирло как тренер, так что шансы гостей здесь смотрятся никак не хуже. Выбираем ставку «Наполи» не проиграет за 1,95 в БК «Марафон».
«Наполи» и «Ювентус» — самые корректные команды серии А, но в личных встречах чаще правила нарушают туринцы. Возьмем три последние встречи, начиная с лета 2020-го. 19:9, 15:11, 18:9 — везде уверенная победа «Юве» по фолам. Предлагаем сыграть на этом тренде и взять сегодня победу «Ювентуса» по фолам с форой -3,5 за 1,85 в БК «Париматч».
Андрей Санталов