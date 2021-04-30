«Уфа» и «Арсенал» удивят ЦСКА и «Спартак», а «Зенит» и «Локо» забьют много голов: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше

«Ротор» — «Ахмат»



Прогноз: обе забьют в 1-м тайме, и «Ахмат» его выиграет — коэффициент 23.



Матч с «Зенитом» с самого начала складывался для «Ротора» плохо, неудивительно, что в итоге волгоградцы сгорели 0:6. Пока при Батуренко команда проиграла все 4 матча — а всего 6 подряд с общим счетом 0:18. Статистика тут говорит сама за себя. Теоретические шансы выбраться из зоны прямого вылета еще есть, но верится в это с трудом. «Ахмату» не хватает игроков для матчей и в чемпионате, и в Кубке, но теперь осталось доиграть только один турнир. Во встрече с «Уралом» Талалаев сделал ставку на первый тайм и выиграл его. Проблемы с реализацией есть у обеих команд, рано или поздно их должно прорвать, здесь можно за шикарный коэффициент предположить такой исход.



«Рубин» — «Динамо»



Прогноз: «Динамо» победит со счетом 2:0 — коэффициент 12.

«Динамо» выдало типичный матч, для молодой команды с хорошими перспективами. Бело-голубые переиграли «Химки», превзошли по статистике, по моментам, по ударам по штангам и перекладина, а забить так и не смогли. А вот соперник своим (чуть ли не единственным) шансом воспользовался. Судья Кукуляк ошибался тоже не в пользу «Динамо», отсюда поражение 0:1 и 7-е место в таблице. До бронзы при этом — 4 очка, так что цепляться команда Шварца будет. «Рубин» тоже претендует на попадание в тройку, но матч с «Краснодаром» показал, что без Хвичи и Макарова казанцам ловить нечего. Команда Слуцкого не забила (впервые за 8 последних туров), а дома родные стены «Рубину» в этом сезоне не помогают.



ЦСКА — «Уфа»



Прогноз: «Уфа» победит и тотал больше 2,5 — коэффициент 10.



Сейчас такой исход не выглядит сенсацией, совсем недавно «Уфа» разгромила по делу «Спартак» в Москве — 3:0. При Стукалове уфимцы заиграли смелее, добавим к этому тщательную подготовку к сопернику, и разница в классе оказывается не так велика. А вот у ЦСКА проблем много. Половина основы в списке травмированных и дисквалифицированных, Ахметов вынужден играть опорника, до Рондона мяч доходит редко, Влашич уже не феерит, как прошлой осенью. Приглашение Олича после трех поражений подряд выглядит еще более сомнительным — в общем, у ЦСКА сейчас тяжелый период, хороших результатов от команды пока ждать не стоит.



В БК Winline вы можете получить фрибет 1000 рублей — без отыгрыша и депозита. Достаточно скачать приложение Winline и зарегистрироваться. Фрибет можно ставить на любое событие. Например, если вы поставите на победу «Уфы» и тотал больше 2,5 в матче с ЦСКА и угадаете, то 1 000 рублей превратится в 10 000.



«Краснодар» — «Сочи»



Прогноз: победа «Краснодара» с разницей в 3 гола и больше — коэффициент 11.

Последняя домашняя игра для «Краснодара» в этом сезоне, команда Гончаренко явно постарается устроить праздник для болельщиков. Ведь в 2021-м «быки» на своем стадионе еще не выигрывали. «Краснодар» ждут перемены летом, пока же новый тренер экспериментирует, ставит Вильену левым защитником, вернул скоростного Ионова в атаку — в матче с «Рубином» все это сработало. Плюс «Краснодар» стал лучше возвращаться в оборону после потери мяча. «Сочи» только что сыграл матч с 5 голами в Уфе, а на этот тур остался без опорника Цаллагова и защитника Миладиновича. Так что ждем здесь разгром от «Краснодара», тем более сочинцы в гостях выглядят неважно (6 поражений в 13 матчах).



«Химки» — «Урал»



Прогноз: победа «Химок» со счетом 2:1 — коэффициент 10.



Матч двух команд, которым, казалось бы, ничего не надо. Но как «Химки» играют в такой ситуации, мы уже видели в прошлом туре. У «Динамо» мотивации было больше, но три очка достались подмосковной команде. Нет сомнений, что и здесь Черевченко сумеет настроить своих футболистов. Тем более 7 последних матчей дома «Химки» выиграли. «Урал» две трети своих очков набирает на своем стадионе, в гостях команда Матвеева не так хороша. Интересно, что екатеринбуржцы — с отрывом самая ничейная команда РПЛ (13 ничьих). Здесь вариант с мирным исходом тоже заманчив, но на счет 0:0 и 1:1 коэффициенты все-таки пониже.

«Ростов» — «Тамбов»



Прогноз: тотал «Тамбова» больше 1,5 — коэффициент 10.



«Тамбов» продолжает героически погибать в РПЛ. Команда Первушина проигрывает в каждом матче, но футболисты делают всё, чтобы их заметили другие клубы премьер-лиги. Поэтому «Тамбов» сейчас больше ориентирован на атаку, ведь в защите себя особо не проявишь, особенно если ты игрок группы атаки. Неудивительно, что с таким подходом «Тамбов» забил два гола «Локомотиву», почему бы ему не сделать это еще раз? Карпин продолжает выстраивать новую команду в «Ростове», тут снова есть интересные игроки, тот же Альмквист уже привлекает внимание. Ростовчане должны брать три очка, но настрой на последнюю команду РПЛ будет не такой серьезный, как обычно.



«Зенит» — «Локомотив»



Прогноз: тотал голов 6 и больше — коэффициент 10.

Лучшая команда 2021 года в России (11 побед подряд!) в гостях у без пяти минут чемпиона. «Зенит» как раз в этом матче может досрочно обеспечить себе титул. В такие моменты питерцы играют особенно сильно, можно вспомнить прошлогоднюю встречу в Краснодаре в похожей ситуации, там команда Семака победила 4:2 и стала чемпионом. «Локомотив» уверенно идет ко второму лигочемпионскому месту, у «железнодорожников» сильно выглядят все линии. В нападении забивают Смолов, Камано и Крыховяк, Жемалетдинов раздает голевые, в защите супернадежны Чорлука и Пабло, и Гильерме как раз возвращается к этой игре. Ждем здесь бесшабашную игру, атака на атаку, соответственно, и голы должны быть.



Скачав приложение Winline и зарегистрировавшись, вы получите фрибет в размере 1000 рублей, который вы можете поставить на любое событие. Если ставка в размере 1 000 рублей на тотал 6 и больше сыграет, то выигрыш составит 10 000 рублей.



«Арсенал» Тула — «Спартак»



Прогноз: «Арсенал» победит со счетом 1:0 — коэффициент 14.