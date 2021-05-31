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12:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч чемпионата мира США — Германия

Развязка группового этапа в Риге.

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Источник: AFP 2021

Сборная США приехала на ЧМ с составом, который не впечатлял на бумаге. И после поражения на старте турнира от финнов, казалось, что у у такой молодой команды будут большие проблемы с выходом в четвертьфинал. Но по факту 4 победы подряд досрочно обеспечили американцам место в первой четверке в своей группе. Теперь оставшиеся матчи с Германией и Италией не имеют для них большого турнирного значения. У США пока что лучшая оборона турнире, в 5 матчах они пропустили всего 6 шайб, здорово играют вратари Петерсен и Эттинджер. В атаке лучше остальных себя проявляют Мур из «Лос-Анджелеса», Гарланд из «Аризоны» и Робертсон из «Далласа».

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Для Германии же этот матч имеет важнейшее значение. Немцы начали с трех побед, одолели Канаду, но поражения от Казахстана и Финляндии поставили их выход в плей-офф под угрозу. В случае сегодняшнего поражения все будет решаться в матче с Латвией, но вряд ли тренер Сёдерхольм хочет всё оставить на последний день, когда у хозяев чемпионата будет на день отдыха больше. В матче с финнами совсем не пошла игра в атаке, немцы несли всего 13 бросков в створ. Эффективности в нападении должен добавить форвард «Эдмонтона» Кахун, отсидевший в карантине после прилета в Ригу. США считаются фаворитом в сегодняшней встрече, однако учитывая разницу в мотивации двух сборных и частые осечки фаворитов на этом ЧМ, стоит подумать над таким вариантом: победа Германии с форой +1,5 за 1,77 в БК «Марафон».

Андрей Санталов

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