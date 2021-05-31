Ставка против фаворита: прогноз на матч чемпионата мира США — Германия
Развязка группового этапа в Риге.
Развязка группового этапа в Риге.
Сборная США приехала на ЧМ с составом, который не впечатлял на бумаге. И после поражения на старте турнира от финнов, казалось, что у у такой молодой команды будут большие проблемы с выходом в четвертьфинал. Но по факту 4 победы подряд досрочно обеспечили американцам место в первой четверке в своей группе. Теперь оставшиеся матчи с Германией и Италией не имеют для них большого турнирного значения. У США пока что лучшая оборона турнире, в 5 матчах они пропустили всего 6 шайб, здорово играют вратари Петерсен и Эттинджер. В атаке лучше остальных себя проявляют Мур из «Лос-Анджелеса», Гарланд из «Аризоны» и Робертсон из «Далласа».
Для Германии же этот матч имеет важнейшее значение. Немцы начали с трех побед, одолели Канаду, но поражения от Казахстана и Финляндии поставили их выход в
Андрей Санталов