Голевая перестрелка в Питере, злой «Спартак» и коэффициент 22 в матче «Динамо» — ЦСКА: угадываем необычные исходы

Прогноз: «Уфа» победит в первом тайме и тотал больше 1,5 — коэффициент 13.

Пробуем поймать сенсацию в первом же матче 3-го тура. Логика тут вот какая. В первых двух встречах «Уфу», по сути, хватало на один тайм. Солидные первые 45 минут с ЦСКА и бодрая игра после перерыва против «Динамо» — да еще и в меньшинстве. Пусть уфимцы в итоге и проиграли, но заряд от двух голов в ворота топового соперника может зажечь команду и в сегодняшнем матче. Класс «Локомотива», конечно, выше, но пока «железнодорожники» стабильно пропускают первыми — так было и с «Арсеналом», так было и с ЦСКА. К искусственному полю в Уфе команде Николича еще надо будет привыкнуть, так что хозяева могут этим воспользоваться.

Прогноз: «Зенит» победит со счетом 3:2 — коэффициент 19.

В двух матчах «Зенита» было забито 10 голов — болельщики довольны такому голевому пиршеству, а вот Семак, наверное, не очень. Команда пока не в оптимальной форме. Барриос вернулся в команду прямо перед сезоном и пока что не выжигает опорную зону в привычном стиле, Ловрен периодически чудит, но до Лиги чемпионов время еще есть. «Краснодар» блеснул в игре с «Уралом», однако уже следующий матч с «Химками» показал, что есть проблемы с психологией. Незабитый пенальти в первом тайме надломил команду — в итоге сенсационное поражение 0:1. Встречи «Зенита» с «Краснодаром» обычно получаются голевыми, эта не должна стать исключением.

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Прогноз: «Крылья Советов» победят с разницей 3+ — коэффициент 15.

Старт сезона показал, что «Арсенал» сейчас просто плох. И если против «Локо» удавалось держаться почти 80 минут, то с «Рубином» команда Парфенова пропустила три мяча уже в первые 40 минут — игра была сделана. Пока непонятно, кто у туляков возьмет на себя роль лидера. Кажется, «Арсенал» снова обречен на борьбу за выживание. Ноль очков после двух туров и у «Крыльев Советов», но тут отрезками прослеживается симпатичная игра, с которой самарцы взяли в прошлом сезоне ФНЛ и дошли до финала Кубка России. Есть интересные дриблеры Зиньковский и Пиняев, с августа заявили Глушенкова. Так что «Крыльям» по силам повторить в Туле результат «Рубина».

Прогноз: «Спартак» победит со счетом 4:0 — коэффициент 13.

Новичку РПЛ не повезло: «Спартак» будет злой после поражения от «Бенфики» в ЛЧ. Красно-белых по делу раскритиковали после домашнего поражения, и на это они могут ответить только убедительно победой в чемпионате России. И даже если Витория побережет кого-то из лидеров, Мирзов и Мелкадзе готовы заявить о себе. «Нижний Новгород» пока удивляет, после победы над «Сочи» он ушел от поражения в Екатеринбурге (1:1). В обоих встречах Кержаков угадывал с заменами — свежие игроки забивали голы. Однако команда у него по-прежнему еще только строится, много новичков пришло перед самим чемпионатом, так что с топ-клубом шансов практически не будет.

Прогноз: «Химки» победят и тотал больше 2,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 15.

В «Ростове» новая эпоха: ушел Карпин, при котором в этом году команда выиграла только 3 матча из 13. Вместо главного тренера сборной рулить ростовчанами теперь будет Семин. Задача перед ним останется такой же: развивать и продавать молодежь, не забывая при этом о результате. «Химки» — клуб с более скромным бюджетом, но это не мешает ему отнимать очки у грандов РПЛ. Победа над «Краснодаром» получилась классической. Лантратов тащил всё что можно и нельзя, соперника поймали на ошибке и наказали. Теперь Черевченко может развить успех, пока Семин будет входить в курс дела. В прошлом сезоне «Химки», кстати, дважды обыграли «Ростов».

Прогноз: «Динамо» победит в первом тайме и обе забьют — коэффициент 22.

«Динамо» волей календаря провело два матча на выезде и привезло в Москву 6 очков. Интересно, что команде Шварца и в Ростове, и в Уфе удались первые таймы — в обоих матчах к перерыву она вела 2:0. Большого преимущества при этом у бело-голубых не было, но своими моментами они распоряжались лучше. Да, в прошлом туре помогли два пенальти, но ведь динамовцы заслужили их активными действиями. А вот ЦСКА первые таймы пока даются плохо. Армейцы обычно просыпаются после перерыва, когда на поле выходит Дзагоев. Главное оружие у красно-синих пока — это стандарты, оба гола в этом чемпионате были забиты с них. На бумаге «Динамо» тут должно побеждать и в первом тайме, и в матче — смотрим, как это будет в реальности.

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Прогноз: «Ахмат» победит со счетом 2:1 — коэффициент 11.

«Рубин» также входит в группу команд, которые набрали 6 очков из 6. Но теперь казанцам будет сложнее, ведь они еще начали играть в Лиге конференций. Поездка в Польшу к «Ракуву» закончилась безголевой ничьей, и теперь, держа в уме ответный матч, надо переключаться на РПЛ. И не факт, что игроки Слуцкого успеют восстановиться. «Ахмат» было не узнать в прошлом туре с «Сочи» (1:2), он играл без привычной агрессии, прессинга, в атаке мало что получалось. Замены во втором тайме помогли, но было уже поздно. Талалаев известен в том числе как тренер-мотиватор, так что нет сомнений, что он настроит свою команду как надо на эту игру. Грозненцам не хватает в атаке Бериши и ушедшего Ильина, но победить уставший «Рубин» они могут и без них.

Прогноз: какая команда забьет: никто — коэффициент 11.

«Сочи», по идее, устать должен больше «Рубина», южане сыграли уже 5 официальных матчей за две недели. С «Партизаном» в Лиге конференций дома случилась ничья 1:1, вполне рабочий вариант. Тут Федотов может дать передохнуть кому-то из лидеров, все-таки тому же Нобоа уже 36. «Урал» в прошлом сезоне был с отрывом самой ничейной командой лиги — 13 ничьих. В межсезонье команда осталась без Погребняка и Эль-Кабира — с моментами и их реализацией явно будут проблемы. Так что если речь идет о том, чтобы зацепиться за ничью на выезде — вряд ли уральцы будут против.