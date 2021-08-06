Голевая перестрелка в Питере, злой «Спартак» и коэффициент 22 в матче «Динамо» — ЦСКА: угадываем необычные исходы
Ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше.
Ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше.
Прогноз: «Уфа» победит в первом тайме и тотал больше 1,5 — коэффициент 13.
Пробуем поймать сенсацию в первом же матче 3-го тура. Логика тут вот какая. В первых двух встречах «Уфу», по сути, хватало на один тайм. Солидные первые 45 минут с ЦСКА и бодрая игра после перерыва против «Динамо» — да еще и в меньшинстве. Пусть уфимцы в итоге и проиграли, но заряд от двух голов в ворота топового соперника может зажечь команду и в сегодняшнем матче. Класс «Локомотива», конечно, выше, но пока «железнодорожники» стабильно пропускают первыми — так было и с «Арсеналом», так было и с ЦСКА. К искусственному полю в Уфе команде Николича еще надо будет привыкнуть, так что хозяева могут этим воспользоваться.
Прогноз: «Зенит» победит со счетом 3:2 — коэффициент 19.
В двух матчах «Зенита» было забито 10 голов — болельщики довольны такому голевому пиршеству, а вот Семак, наверное, не очень. Команда пока не в оптимальной форме. Барриос вернулся в команду прямо перед сезоном и пока что не выжигает опорную зону в привычном стиле, Ловрен периодически чудит, но до Лиги чемпионов время еще есть. «Краснодар» блеснул в игре с «Уралом», однако уже следующий матч с «Химками» показал, что есть проблемы с психологией. Незабитый пенальти в первом тайме надломил команду — в итоге сенсационное поражение 0:1. Встречи «Зенита» с «Краснодаром» обычно получаются голевыми, эта не должна стать исключением.
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Прогноз: «Крылья Советов» победят с разницей 3+ — коэффициент 15.
Старт сезона показал, что «Арсенал» сейчас просто плох. И если против «Локо» удавалось держаться почти 80 минут, то с «Рубином» команда Парфенова пропустила три мяча уже в первые 40 минут — игра была сделана. Пока непонятно, кто у туляков возьмет на себя роль лидера. Кажется, «Арсенал» снова обречен на борьбу за выживание. Ноль очков после двух туров и у «Крыльев Советов», но тут отрезками прослеживается симпатичная игра, с которой самарцы взяли в прошлом сезоне ФНЛ и дошли до финала Кубка России. Есть интересные дриблеры Зиньковский и Пиняев, с августа заявили Глушенкова. Так что «Крыльям» по силам повторить в Туле результат «Рубина».
Прогноз: «Спартак» победит со счетом 4:0 — коэффициент 13.
Новичку РПЛ не повезло: «Спартак» будет злой после поражения от «Бенфики» в ЛЧ.
Прогноз: «Химки» победят и тотал больше 2,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 15.
В «Ростове» новая эпоха: ушел Карпин, при котором в этом году команда выиграла только 3 матча из 13. Вместо главного тренера сборной рулить ростовчанами теперь будет Семин. Задача перед ним останется такой же: развивать и продавать молодежь, не забывая при этом о результате. «Химки» — клуб с более скромным бюджетом, но это не мешает ему отнимать очки у грандов РПЛ. Победа над «Краснодаром» получилась классической. Лантратов тащил всё что можно и нельзя, соперника поймали на ошибке и наказали. Теперь Черевченко может развить успех, пока Семин будет входить в курс дела. В прошлом сезоне «Химки», кстати, дважды обыграли «Ростов».
Прогноз: «Динамо» победит в первом тайме и обе забьют — коэффициент 22.
«Динамо» волей календаря провело два матча на выезде и привезло в Москву 6 очков. Интересно, что команде Шварца и в Ростове, и в Уфе удались первые таймы — в обоих матчах к перерыву она вела 2:0. Большого преимущества при этом у
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Прогноз: «Ахмат» победит со счетом 2:1 — коэффициент 11.
«Рубин» также входит в группу команд, которые набрали 6 очков из 6. Но теперь казанцам будет сложнее, ведь они еще начали играть в Лиге конференций. Поездка в Польшу к «Ракуву» закончилась безголевой ничьей, и теперь, держа в уме ответный матч, надо переключаться на РПЛ. И не факт, что игроки Слуцкого успеют восстановиться. «Ахмат» было не узнать в прошлом туре с «Сочи» (1:2), он играл без привычной агрессии, прессинга, в атаке мало что получалось. Замены во втором тайме помогли, но было уже поздно. Талалаев известен в том числе как
Прогноз: какая команда забьет: никто — коэффициент 11.
«Сочи», по идее, устать должен больше «Рубина», южане сыграли уже 5 официальных матчей за две недели. С «Партизаном» в Лиге конференций дома случилась ничья 1:1, вполне рабочий вариант. Тут Федотов может дать передохнуть
Андрей Санталов