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10:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Легкой победы не будет: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

Разбираем встречу в АПЛ.

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Рейтинг букмекеров1. Мелбет2. Winline3. 1хСтавка4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: Reuters

«Манчестер Сити» матчем с «Лейпцигом» показал: не так уж и нужны нападающие, чтобы много забивать. Из 6 мячей только один (и тот, шестой) на счету профильного форварда Жезуса. У «горожан» роскошный подбор полузащитников, они в основном и отличались: Марез, Грилиш, Ферран. У «Сити» вернулись в строй-де Брюйне и Фоден, плюс на своем стадионе команда чувствует себя сверхуверенно. Горожане’настреляли 16 голов в трех домашних матчах. Гвардиола, конечно, недоволен тремя пропущенными мячами от «Лейпцига», но это можно понять. В защите Диашу не хватает Стоунза и Лапорта (оба выбыли из-за травмы). Пеп еще и случайно спровоцировал конфликт с фанатами, так что с мотивацией сегодня проблем быть не должно.

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Футбол

Англия 2021/2022
Тур 5, 18.09.2021, 17:00

Манчестер Сити-Саутгемптон-

«Саутгемптон» летом расстался с форвардом Ингзом и еще несколькими важными игроками, выручив за них 60 млн евро. Взамен взяли нападающего Армстронга (17 млн евро) из чемпионшипа, защитников Перро (12 млн), Войновича (7,5 млн) и Ливраменто (6 млн). Пока результаты скромные: три ничьи и одно поражение. Три забитых мяча в 4 турах — это тоже мало для АПЛ. При этом у «Саутгемптона» при тренере Хазенхюттле успешно проводил отдельные матчи против топ-клубов. В его активе победы и над «Ман Сити», и над «Ливерпулем», и над «Челси». В этом сезоне «святые» уже отняли очки у «Ман Юнайтед» (2:2).

Букмекеры считают явными фаворитами сегодня «Манчестер Сити», мы же предлагаем пойти от обратного и поставить на победу «Саутгемптона» с форой +2,5 за 1,69 в БК «Марафон». Также можно подумать над тоталом меньше 3,5 — БК «Фонбет» дает на него коэффициент 1,8. Все-таки не в каждом матче (даже домашнем) у «Ман Сити» будет такая сумасшедшая реализация.

Андрей Санталов

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