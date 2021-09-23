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13:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Спаллетти продолжит побеждать: прогноз на матч «Сампдория» — «Наполи»

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Источник: AP 2021
Футбол

Италия 2021/2022
Тур 5, 23.09.2021, 19:30

Сампдория-Наполи-

«Наполи» с этого сезона тренирует Спаллетти, и начало чемпионата вышло просто идеальным для экс-коуча «Зенита». 4 победы в 4 турах с общей разницей 10:2.

Учитывая, что такие топ-клубы, как «Ювентус» и «Интер», стали слабее, у неаполитанцев хорошие шансы выиграть скудетто впервые со времен Марадоны.

Три дня назад «Наполи» разгромил «Удинезе» 4:0, свой вклад в победу внесли и форвард Осимхен, и защитник Кулибали. Спаллетти требует атаковать всей командой и прессинговать соперника у штрафной, пока что его тактика приносит результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сампдория» тоже сменила тренера. Вместо Раньери с командой теперь работает Д'Аверса, пришедший из «Пармы». У команды тяжелый календарь, уже были матчи с «Миланом» (0:1) и «Интером» (2:2), помимо «Наполи» в следующем туре предстоит сыграть с «Ювентусом». Так что 5 очков в 4 матчах — приемлемый результат. В атаке у «Сампдории» знакомые все лица: 38-летний Куальярелла и 29-летний Габбьядини. Оба форварда уже отличились в этом сезоне. Но «Наполи» так разогнался, что вряд ли потеряет очки сегодня. БК «Париматч» дает на победу гостей коэффициент 1,9. В Италии сейчас много забивают (в среднем 3,23 мяча за матч), так что выбираем тут еще тотал больше 2,5 за 1,7 в БК «Фонбет».

Андрей Санталов

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