Спаллетти продолжит побеждать: прогноз на матч «Сампдория» — «Наполи»

«Сампдория» тоже сменила тренера. Вместо Раньери с командой теперь работает Д'Аверса, пришедший из «Пармы». У команды тяжелый календарь, уже были матчи с «Миланом» (0:1) и «Интером» (2:2), помимо «Наполи» в следующем туре предстоит сыграть с «Ювентусом». Так что 5 очков в 4 матчах — приемлемый результат. В атаке у «Сампдории» знакомые все лица: 38-летний Куальярелла и 29-летний Габбьядини. Оба форварда уже отличились в этом сезоне. Но «Наполи» так разогнался, что вряд ли потеряет очки сегодня. БК «Париматч» дает на победу гостей коэффициент 1,9. В Италии сейчас много забивают (в среднем 3,23 мяча за матч), так что выбираем тут еще тотал больше 2,5 за 1,7 в БК «Фонбет».