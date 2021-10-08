Словакия снова огорчит Россию, Германия разгромит Румынию: ставим на футбол с коэффициентами от 10 и выше

Прогноз: победа Словакии и тотал меньше 1,5 — коэффициент 11.

Ситуация в группе ясна для сборной России: если команда Карпина хочет бороться за прямой выход на ЧМ-2022 с первого места, в октябрьских матчах нельзя терять ни очка. Однако в эти планы вмешались огромные проблемы с составом: у Головина, Ионова, Самошникова — травмы, Дзюба отказался ехать, Фернандес завершил карьеру в сборной. Как назло, у Смолова и лучшего бомбардира РПЛ Агаларова наступил спад в последних турах. Для Словакии это последняя возможность зацепиться хотя бы за второе место. При этом ее сильные стороны просты и понятны: плотная оборона, игра на контратаках и стандарты у чужих ворот. Так словаки выиграли дома, так же могут выиграть и в Казани.

Скачав приложение Winline и зарегистрировавшись, вы получите фрибет в размере 1000 рублей, который можно поставить на любое событие. Если ставка в размере 1 000 рублей на победу Словакии и тотал меньше 1,5 сыграет, то выигрыш составит 11 000 рублей.

Прогноз: Германия победит и тотал больше 3,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 12.

Новый тренер сборной Германии Флик впечатляюще начал новый этап в своей карьере. Бундестим выиграла все три матча в сентябре с общей разницей 12−0. Да, соперники были не самые сильные, но при Лёве немцы в марте, например, проиграли Северной Македонии дома. Флик хорошо знает многих футболистов сборной, потому что они играли у него в «Баварии». Игровая модель тут схожая, единственное, Вернер должен заменить Левандовского. Румыния тоже провела три матча в сентябре на ноль, и если бы не ничья с македонцами, то была бы сейчас на втором месте в группе. 11 октября Румынию ждет важнейший матч с Арменией, возможно, тренер Рэдой сделает акцент на этой встрече. А с Германией шансов в любом случае мало.

Прогноз: Хорватия победит во втором тайме, обе команды забьют после перерыва — коэффициент 11.

Интересно, что Хорватия проиграв в 1-м туре этого отборочного цикла словенцев, в последующих 5 матчах не пропустила ни одного мяча. 4 победы и ничья в Москве помогли команде Далича занять выйти в лидеры в группе H. Забивают хорваты немного (8 голов в 6 матчах), но за счет надежной обороны их разница забитых и пропущенных лучше, чем у России. Кипр лишь в марте пугал соперников и отбирал у них очки. В сентябре киприоты проиграли все три матча, в том числе и Мальте. У них худшая атака в этой группе, так что шансы на положительный исход тут только математические. При этом после перерыва хозяева могут разок огорчить расслабившихся хорватов.

Прогноз: Нидерланды победят со счетом 3:1 — коэффициент 11.

Нидерланды в огне при старом новом тренере ван Гале. В сентябре голландцы отгрузили 4 мяча черногорцам, а еще 6 — Турции. Единственная осечка случилась с норвежцами (1:1), но «оранжевые» все равно вышли на первое место в группе за счет разницы забитых и пропущенных. И эта разница станет еще лучше, ведь сейчас им играть с Латвией и Гибралтаром. Латвийцы иногда могу отнять у кого-то очки (обычно этим кто-то бывает Турция), но в целом, это слабая сборная, и против мотивированных Нидерландов ей не сдюжить. Попробуем угадать здесь точный счет с разницей в два мяча — с такой же разницей голландцы выиграли у Латвии дома в марте (2:0).

В БК Winline вы можете получить фрибет 1000 рублей — без отыгрыша и депозита. Достаточно скачать приложение Winline и зарегистрироваться. Фрибет можно ставить на любое событие. Например, если вы поставите на победу Нидерландов со счетом 3:1 и угадаете, то 1 000 рублей превратится в 11 000.

Прогноз: победа Турции и тотал больше 4,5 — коэффициент 10.

В Турции большие перемены: провалившегося тренера Гюнеша сменил подающий надежды Кунтц из олимпийской сборной Германии. Кандидатуру немца еще недавно рассматривали и в России, но в итоге он получил работу в Турции. Неизвестно, успеют ли турки быстро перестроиться под новые требования, но первый домашний матч при Кунтце они явно проведут с особым настроем. А вот Норвегия осталась без Холанда (у форварда «Боруссии» травма), и это, кажется, лишает их шансов выйти на ЧМ. Да, есть Эдегор из «Арсенала», но этого будет мало. При своих болельщиках Турция вполне может разгромить норвежцев.

Прогноз: победа Чехии и тотал больше 2,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 12.

Встреча прямых конкурентов за второе место в группе E. У обеих сборных по 7 очков, при этом у Уэльса игра в запасе. У валлийцев тоже не будет главной звезды — Бэйл травмирован. Он принял участие во всех 5 голевых атаках Уэльса в этом цикле, так что без него забить «драконам» будет сложно. Хотя и с Гаретом валлийцы еле-еле обыграли белорусов (3:2) и не смогли дома взять три очка с эстонцами (0:0). Чехи же в случае победы практически гарантируют себе второе место, ведь впереди у них матчи с Белоруссией и Эстонией. У хозяев не будет защитника «Вест Хэма» Цоуфала, зато в строю главная ударная сила на Евро — форвард Шик. Чехия по праву считается фаворитом в этой встрече и должна побеждать.