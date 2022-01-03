Winline стал титульным партнером Maincast

Очень рады анонсировать наше партнерство с компанией Winline. Уверен, совместно с новыми друзьями мы сделаем опыт просмотра киберспорта еще более увлекательным для наших зрителей. Встречаемся на каналах Maincast – и продолжаем следить за главными матчами DPC-сезона.

Андрей Григорьев CEO и сооснователь Maincast