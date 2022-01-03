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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Winline стал титульным партнером Maincast

Крупнейшая букмекерская компания России Winline и одна из ведущих киберспортивных компаний Европы Maincast объявили о партнерстве. Контракт рассчитан на один год.

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Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон

В рамках сотрудничества компании планируют реализовать множество совместных проектов для фанатов киберспорта. Кроме того, Winline брендирует медийное пространство Maincast, а также выступит титульным партнером русскоязычных трансляций турниров серии ESL в 2022 году, официальным вещателем которых в Восточной Европе является Maincast.

Очень рады анонсировать наше партнерство с компанией Winline. Уверен, совместно с новыми друзьями мы сделаем опыт просмотра киберспорта еще более увлекательным для наших зрителей. Встречаемся на каналах Maincast – и продолжаем следить за главными матчами DPC-сезона.
Андрей Григорьев
CEO и сооснователь Maincast
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