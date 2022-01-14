Битва лидеров в Англии и два классических дерби: топ-матчи уикенда в Европе

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 3.35

Футбол Англия 2021/2022 Тур 22, 15.01.2022, 15:30 Манчестер Сити - Челси -

Один из важнейших матчей чемпионата с точки зрения поддержания интриги. В Англии долго не определялся явный лидер, но все идет к тому, что конкуренции действующим чемпионам ни «Ливерпуль», ни «Челси» составить не смогут. У Томаса Тухеля и его банды, пожалуй, последний шанс — для этого надо хотя бы не уступить в Манчестере.

Немецкий тренер по делу заслужил комплименты за свою работу в Англии, но его коллеге Пепу Гвардиоле их достается почему-то меньше. Устали хвалить? А ведь «Сити» улетает в отрыв несмотря на то, что по составу уступает себе же предыдущих версий. Гениальный Кевин Де Брейне много пропускает из-за травм, чистых нападающих у «горожан» нет, их не удалось приобрести летом, о прежней масштабной ротации можно забыть — в этом сезоне Пеп регулярно задействует лишь 15 полевых игроков, но это идет даже на пользу. Перед встречей с «Челси» у «Сити» 11 побед подряд в чемпионате, а в матче первого круга на «Стэмфорд Бридж» «горожане» скромно по счету (1:0), но с запасом по игре взяли реванш за поражение в финале Лиги чемпионов.

«Челси» намедни вышел в финал Кубка английской лиги, достаточно убедительно справившись с «Тоттенхэмом» Антонио Конте. Если бы не четыре ничьи в чемпионате за последний месяц, отставание от лидера могло быть скромнее, но конвертировать игровое преимущество в голы у «синих» выходит далеко не всегда — «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Брайтон» не дадут соврать, однако показателя 2.0 ожидаемых гола за матч достаточно, чтобы сформировать нашу ставку. К тому же опальный Лукаку снова в обойме.

Прогноз: победа «Астон Виллы» и тотал меньше 2.5 за 6.60

Футбол Англия 2021/2022 Тур 22, 15.01.2022, 20:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед -

Пикантность в том, что эти команды только что встречались в Кубке Англии. Что общего у «Астон Виллы» Стивена Джеррарда и российских клубов в еврокубках? Регулярно дают бой маститым соперникам, но результаты хромают. Вот и сейчас бирмингемцы не заслужили поражения, но перекладина, Де Хеа и ВАР сделали свое дело — в кубке дальше идут манкунианцы, а разозленные «вилланы» ждут их дома для реванша. Проблема «Виллы» в том, что при качественной игре команда недостаточно много забивает, отсюда и три поражения подряд. Парням Джеррарда пора уже в этом прибавить.

После осторожного, но успешного старта в Манчестере к Рангнику все больше вопросов. «Красные дьяволы» абсолютно по делу уступили в предыдущем туре «Вулверхэмптону» и, скажем прямо, не заслужили победы в Кубке. Болельщики негодуют и требуют игры в атаку, а не по принципу «как бы чего не вышло». Футбол за такие вещи наказывает, поэтому берем смелую ставку: встреча в Бирмингеме, например, вполне может завершиться так же, как матч этих соперников в первом круге — победой «Виллы» с минимальным счетом, и в этом не будет большой сенсации.

Прогноз: победа «Севильи» и тотал меньше 2.5 за 5.00

В Испании этот уикенд в основном отведен под вынесенный в Саудовскую Аравию Суперкубок, где в финале сойдутся «Реал» и «Атлетик», а также Кубок короля дома на Пиренейском полуострове, где болельщикам уготован, на наш взгляд, матч даже интереснее — огненное севильское дерби. Интригу подогревает то обстоятельство, что оба коллектива в этом сезоне великолепно выступают в Ла Лиге: «Севилья» — единственный конкурент мадридского «Реала» в борьбе за чемпионство, а «Бетис», которому, напомним, в плей-офф Лиге Европы предстоит сыграть с петербургским «Зенитом», пока идет третьим, опережая и «Атлетико», и «Барселону».

Зелено-белые в последнее время забуксовали, уступив в чемпионате «Атлетику» и «Сельте», а также сыграв вничью с «Райо», правда, в этой игре команда Мануэля Пеллегрини час сражалась в меньшинстве и даже повела в счете. Ее красно-белые соседи выдают прекрасный график, практически не теряя очков. В стремлении не отстать от «Реала» команда Хулена Лопетеги уже почти забронировала себе минимум второе место в Примере. Можно было бы допустить, что в кубковой игре «Севилья» позволит себе расслабиться или сыграть вторым составом, но, во-первых, в Испании это не принято и уважение к Кубку короля велико, во-вторых, это одно из самых ожесточенных дерби Европы, и пощады сопернику точно не будет. Ждем лютой борьбы на каждом сантиметре и карточек разных цветов, а вот россыпи голов — вряд ли.

Прогноз: ничья и обе забьют за 4.20

Футбол Англия 2021/2022 Тур 22, 16.01.2022, 19:30 Тоттенхэм Хотспур - Арсенал -

И еще одна классика европейских дерби: вечный спор о том, кто главнее в Северном Лондоне. Соперники могли бы встретиться еще раз в финале Кубка лиги, но уже точно нет: «Арсенал» сохраняет шансы на выход после нулевой ничьи с «Ливерпулем», а «Тоттенхэм» дважды уступил «Челси» и сосредоточится на Кубке и борьбе за лигочемпионскую путевку в Премьер-лиге, в том числе с тем же «Арсеналом».

Соперники идут по сезону неровно, то срывая аплодисменты, то необъяснимо проваливаясь, как например, «Арсенал» в кубковой игре с «Ноттингем Форестом». «Арсенал» выше по набранным очкам, «Тоттенхэм» — по потерянным. «Шпоры» пока ни разу не проиграли в чемпионате под руководством Антонио Конте, но и «канониры» выдали отличную серию перед последними неудачами, да и в проигранной встрече с «Манчестер Сити» выглядели лучше соперника.

Обеим командам необходимо реабилитироваться за неудачи в кубковых турнирах. «Арсенал» Микеля Артеты стабильнее идет по сезону, но «Тоттенхэм» играет на своем стадионе, а в этом дерби домашние стены всегда были важным фактором. Поэтому силы выглядят примерно равными, отсюда и ставка. Голевая засуха нехарактерна для дерби Северного Лондона, так что ждем искрометной игры и красивых голов с обеих сторон.

Прогноз: победа «Интера» и обе забьют за 3.80

Футбол Италия 2021/2022 Тур 22, 16.01.2022, 22:45 Аталанта - Интер -

И на десерт изысканное блюдо из Италии. Этот матч тоже можно считать дерби: встречаются две черно-синие команды, да и Бергамо — почти что пригород, а точнее, город-спутник Милана. «Интер» преодолеет эти 45 километров в праздничном настроении, смакуя яркую победу в Суперкубке Италии над принципиальным соперником «Ювентусом» благодаря голу Алексиса Санчеса на последних секундах дополнительного времени. Завоеванный трофей подытоживает успешное первое полугодие Симоне Индзаги в «Интере»: команда лидирует в чемпионате, вышла в ⅛ финала Лиги чемпионов и потерпела лишь одно поражение в Серии А, по иронии судьбы от бывшего клуба Индзаги «Лацио». Лучше практически некуда, но завоеванные позиции необходимо оборонять от дышащего в затылок «Милана».

У «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после непродолжительного кризиса осенью тоже снова все хорошо. Бергамаски твердо держатся в топ-4, чтобы в следующем сезоне исправить недочеты прошедшей лигочемпионской кампании, и только что уверенно прошли в Кубке «Венецию», набрал форму лучший бомбардир Дуван Сапата, а на радость российским болельщикам вновь стал получать игровое время и отмечаться результативными действиями Алексей Миранчук. Далеко не очевидно, что «Интер» победит, но этот исход — самый вероятный из трех, и на гол-другой разнообразно и интересно атакующей «Аталанты» дома тоже можно смело ставить.