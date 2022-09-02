«Оренбург» воспользуется кризисом в «Химках»: прогноз на матч РПЛ

«Оренбург» — необычный новичок РПЛ. Выйдя из ФНЛ, команда с чешским тренером Личкой не стала отказываться от атакующего стиля. Пока риск не оправдывается, оренбуржцы проиграли 5 матчей из 7 и только что уступили «Ахмату» в Кубке России 1:3. Команда Лички в целом много пропускает, причем иногда слишком легко, как это было в игре с «Локомотивом». Незабивной Игнатьев даже сделал там хет-трик. Голов же пока «Оренбург» забивает не так много, но моменты есть, просто не везет с реализацией. Плюс было много поражений в гостях, а дома, на своем искусственном поле, оренбуржцы выглядят сильнее, тут они одержали две победы.