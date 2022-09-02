«Оренбург» воспользуется кризисом в «Химках»: прогноз на матч РПЛ
Сложный дебют для Гогниева.
Сложный дебют для Гогниева.
«Оренбург» — необычный новичок РПЛ. Выйдя из ФНЛ, команда с чешским тренером Личкой не стала отказываться от атакующего стиля. Пока риск не оправдывается, оренбуржцы проиграли 5 матчей из 7 и только что уступили «Ахмату» в Кубке России 1:3. Команда Лички в целом много пропускает, причем иногда слишком легко, как это было в игре с «Локомотивом». Незабивной Игнатьев даже сделал там хет-трик. Голов же пока «Оренбург» забивает не так много, но моменты есть, просто не везет с реализацией. Плюс было много поражений в гостях, а дома, на своем искусственном поле, оренбуржцы выглядят сильнее, тут они одержали две победы.
В «Химках» же продолжается хаос. 8 августа клуб уволил Юрана, несмотря на вполне приличные результаты. Возглавивший команду Писарев не продержался и месяца, при нем «Химки» проиграли все 4 матча с общей разницей 2:12. Теперь спасать подмосковный клуб позвали Гогниева. Он известен по работе с «Аланией» как тренер, который ставит атакующий футбол, так что «автобуса» ждать не стоит. Это на руку «Оренбургу», оборону такой команды будет проще вскрывать. А вскрывать есть кому, клуб с Южного Урала подписал 6 легионеров, преимущественно из Южной Америки.
БК «Марафон» дает на победу «Оренбурга» коэффициент 2,2. Также тут напрашивается ставка на голы, на тотал больше 2,5 можно поставить за 1,94 в БК BetBoom.
Андрей Санталов