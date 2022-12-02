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14:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Южная Корея забьет и не проиграет: прогноз на матч ЧМ-2022 с Португалией

Еще одной сенсации в Катаре быть.

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Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: Reuters

Португалии пока везет на чемпионате мира в Катаре. Не самые сильные соперники в двух турах, с Ганой игру вскрыл ошибочный пенальти на Роналду. Уругвай большую часть матча откровенно играл на ничью и все равно пропустил. Да, португальцы пока побеждают без большого запаса, оборона выглядит уязвимой, но 6 очков в двух турах есть, так что на третий можно дать кому-то отдохнуть. Так, участие Криштиану сегодня под вопросом, у него проблемы с коленом. Левый защитник Мендеш уже выбыл до конца турнира, повреждения также есть у Данило и Отавио. Получается, 39-летнему Пепе пока нет замены в центре защиты.

Южная Корея устояла против Уругвая (0:0), а вот с Ганой все пошло не по плану. Физически мощные африканцы дважды отличились после навесов в штрафную. Корейцы устроили настоящий штурм во втором тайме, сами дважды забили головой, но пропустили в ответной атаке третий. Теперь им нужна только победа, тогда как португальцы уже вышли из группы. Шансов, кажется, мало, но они есть. Та же Япония подала пример, как можно играть (и выигрывать) с европейскими топ-сборными. Да и в целом, в Катаре хватает сенсаций. Пока «молчит» на этом турнире главная звезда корейцев Сон, форварду «Тоттенхэма» пришло время отличиться.

Котировки букмекеров на стороне Португалии, но, учитывая ротацию в ее составе, несыгранность футболистов и осторожный подход тренера Сантуша, сложно здесь ставить на уверенную победу фаворита. К тому же Южную Корею тренирует португалец Бенту, для него этот матч будет особенным. Отступать корейцам некуда, тут напрашивается ставка на обе забьют — «Фонбет» дает на нее 1,85. На то, что Южная Корея не проиграет, можно поставить в «Бетсити» за 1,97.

Андрей Санталов

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